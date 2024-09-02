Google Play научился обновлять одновременно несколько приложений

В системном приложении Google Play появилась долгожданная возможность одновременной загрузки нескольких обновлений приложений. Эта функция будет особенно полезна для пользователей, которые настраивают новые устройства или восстанавливают данные из бэкапа.

Начиная с этой недели некоторые пользователи Android сообщают, что теперь они могут загружать до трех обновлений одновременно. Другие обновления, превышающие это число, как и ранее будут помещаться в очередь ожидания.

Теперь можно сказать, что функциональность Google Play в этом плане догнала App Store для iOS, который уже достаточно давно поддерживает данную возможность.

Слухи о том, что Google разрабатывает одновременную загрузку нескольких приложений, появились около полугода назад. И теперь, похоже, компания наконец-то готова представить ее широкой публике. Впрочем, официальных заявлений о сроках запуска новой функции пока нет, как и информации о том, на каких устройствах она будет доступна. Скорее всего, ограничения на количество одновременных загрузок связаны с обработкой на стороне серверов Google, а не на стороне пользователя.