Опубликованы рейтинги производительности Android-смартфонов за август

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги производительности Android-смартфонов по результатам тестов за август. Они составлены отдельно как для полноценных флагманов, так и для мощных субфлагманов.

В сегменте флагманских устройств победил RedMagic 9S Pro+, работающий на базе разогнанного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Средний результат смартфона в конфигурации с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб постоянной памяти составил 2127528 баллов. Следующие три места заняли смартфоны на обычной версии Snapdragon 8 Gen 3 – OnePlus Ace 3 Pro, iQOO NeoS9 Pro+ и Asus ROG Phone 8 Pro.

Только на пятом и шестом местах оказались смартфоны на базе конкурирующего процессора MediaTek Dimensity 9300+ – iQOO Neo9S Pro и Redmi K70 Ultra. Остальные места поделили между собой Vivo X100 Ultra, Vivo X100 Pro, Vivo X100 и OnePlus 12.

В сегменте субфлагманов рейтинг возглавил OnePlus Ace 3V на базе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с результатом 1421209 баллов. Лучшая из моделей на MediaTek находится на третьем месте.