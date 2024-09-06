YouTube ограничил массовое скачивание видео

В свете ограничений, которые власти РФ ввели в отношении YouTube, российские видеохостинги начали предоставлять видеоблогерам функционал для массового переноса контента на их платформы. Так, VK Видео предлагает сервис VK Video Transfer, Rutube – "Перенос видео с YouTube", а на видеохостинге "Платформа" есть раздел "Импорт видео". Однако, в YouTube не стали мириться с этой ситуацией и начали препятствовать работе этих сервисов.

По утверждению представителей российских видеохостингов, YouTube ввел технические ограничения на массовое скачивание видео, особенно в высоком качестве, что приводит к увеличению очереди на импорт.

Стоит отметить, что от этого пострадали не только российские платформы, но и обычные сервисы для скачивания видео, такие как Savefrom, 320ytmp3 и Presaver. Их пользователи тоже лишились возможности скачивать видеоролики без ограничений.