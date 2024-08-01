Россияне столкнулись с серьёзными перебоями в работе YouTube

Минувшей ночью от россиян начали поступать сообщения о сбое в работе YouTube — жалобы оставили жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Пользователи платформы столкнулись с проблемами примерно в 1:00 мск, обратил внимание РБК.

На 1:00 мск агрегатор сообщений о сбоях Downdetector получил 407 жалоб — это максимальный показатель. Через час число сообщений сократилось до 275, а к 4:00 их стало уже 73. Об общем сбое в работе YouTube сообщили 23 % пользователей, а ещё для 48 % человек неполадки ограничились сайтом платформы. Больше всего жалоб (25 %) поступили из Московского региона, за ним следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Ростовская область. 135 жалоб на работу YouTube зафиксировал сервис «Сбой.рф» — из них 34 % пришлись на Москву и 9 % на Санкт-Петербург. Агрегатор Downradar принял 96 жалоб от москвичей и 89 — от петербуржцев.

В середине июля о грядущем замедлении работы YouTube предупредил «Ростелеком», на этой неделе о вероятных сбоях в работе видеосервиса сообщили МТС и «Билайн».