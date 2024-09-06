Lenovo показала ноутбук, экран которого следит за пользователем

На выставке IFA 2024 компания Lenovo представила концепт ноутбука, который способен автоматически поворачивать экран вслед за перемещениями пользователя, а также трансформироваться из ноутбука в планшет с помощью голосовых команд.

Новинка под названием Auto Twist AI PC представляет собой новую интерпретацию формфактора ноутбуков с поворотным экраном. Она оснащена моторизированным шарниром Dual Degree of Freedom, который отслеживает движения пользователя для обеспечения оптимального положения дисплея.

Устройство также понимает голосовые команды, такие как "закрыть ноутбук", "режим ноутбука" и "режим планшета". Хотя реакция на команды следует практически мгновенно, механизм трансформации работает довольно медленно, затрачивая около 10 секунд на преобразования. Тем не менее, функция слежения

"следуй за мной" будет особенно полезна пользователям, которым необходимо перемещаться во время видеоконференций.

По словам директора по коммуникациям Lenovo Джеффа Уитта, компания все еще продолжает работу над технологией. Многие концепции так и не доходят до рынка, но их элементы могут появиться в будущем, и кроме того, у новинки большой потенциал для людей с ограниченными возможностями.