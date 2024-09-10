В России выделят $650 млн на улучшение блокировки интернета

По информации журнала Forbes, в России планируют выделить 59 млрд рублей (приблизительно $650 млн) на усовершенствование системы блокировок в интернете. Речь идет о технических средствах противодействия угрозам в сети (ТСПУ).

ТСПУ начали устанавливать на сетях операторов связи с 1 ноября 2019 года. Это оборудование осуществляет фильтрацию трафика, блокируя или замедляя те или иные ресурсы. Оборудование работает по принципу "черного ящика", поэтому провайдеры не обладают информацией, что именно делают ТСПУ с трафиком на их сетях.

Власти хотят усовершенствовать эту систему. В ближайшие 5 лет планируется модернизация уже установленных ТСПУ и внедрение новых. Это связано с развитием сетей и ростом объема потребляемого трафика.

"В целях модернизации ТСПУ планируется закупка оборудования и ПО, а также расширение возможностей за счет разработки новых и актуализации существующих сигнатур. Развитие автоматизированной системы обеспечения безопасности позволит увеличить пропускную способность ТСПУ, установленных на узлах связи, до 725.6 Тбит/с и повысить уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%", – сказано в описании федерального проекта.