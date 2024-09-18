Антивирусная компания DrWeb подверглась мощной хакерской атаке

Антивирусная компания DrWeb ("Доктор Веб") стала жертвой масштабной хакерской атаки, которая началась 14 сентября 2024 года. Компания выявила атаку и взяла ситуацию под контроль.

16 сентября были обнаружены признаки несанкционированного доступа к инфраструктуре компании. В соответствии с протоколами безопасности, все ресурсы DrWeb были отключены от интернета, что привело к приостановке обновления антивирусных баз. Для устранения последствий атаки компания использовала инструмент Dr.Web Fixit! для Linux. DrWeb заявляет, что атака была локализована и не повлияла на пользователей ее антивирусных продуктов.

К 17 сентября последствия атаки были устранены, и обновление антивирусных продуктов возобновилось.

 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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