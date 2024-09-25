Открыт исходный код легендарного плеера Winamp

Компания Llama Group открыла исходный код медиаплеера Winamp и перевела проект на модель совместного развития. Исходный код, написанный на C++ и C, опубликован на GitHub под лицензией Winamp Collaborative License Version 1.0. Сборка десктопной версии Winamp в настоящее время основана на Visual Studio 2019 и библиотеках Intel IPP v6.1.1.035.

Переход Winamp к открытой модели разработки обусловлен реорганизацией в Llama Group, вызванной финансовыми трудностями. В прошлом году компания продала проект Shoutcast и сократила команду разработчиков, занимающуюся поддержкой классической версии Winamp для Windows.

Несмотря на это, разработчики продолжают развивать стриминговый сервис Winamp с подписками на музыкантов, а также мобильные версии приложения для Android и iOS. Winamp, существующий с 1997 года, является одним из самых долгоживущих мультимедийных плееров. Популярность Winamp для Windows привела к появлению нескольких клонов для Linux, таких как XMMS, XMMS2 и Beep Media Player. В 2022 году компания Radionomy Group, владевшая разработчиком Winamp (Nullsoft), продала аудиобизнес компании Azerion и сменила название на Llama Group. Позднее Llama Group объявила о перезапуске Winamp как музыкального стримингового сервиса.