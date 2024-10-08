EPAM сообщил о покупке британской компании First Derivative

Компания EPAM сообщила о приобретении британской компании First Derivative, специализирующейся на финансовых технологиях. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

First Derivative — компания по предоставлению услуг консалтинга со штаб-квартирой в Северной Ирландии. Здесь работает более 1800 сотрудников.

EPAM будет использовать богатый отраслевой опыт и бренд First Derivative для предоставления полного набора комплексных возможностей на основе искусственного интеллекта клиентам в банковской сфере и в других финансово регулируемых сферах деятельности в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Благодаря этому приобретению First Derivative привлечет более 100 новых клиентов под эгидой EPAM, установив новый стандарт технологических услуг в индустрии финансовых услуг.

 

 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Ахаха! Бизнес есть бизнес. Не нужны эпаму необустроенные релоцированные программисты, сидящие на бобах без заказов, выгоднее купить обустроенных вместе с их наработанными заказчиками.

Имхо, конечно, имхо. 