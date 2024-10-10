В Беларуси появится институт искусственного интеллекта

В Беларуси запланировано создание института искусственного интеллекта. Такое заявление во время пресс-конференции, приуроченной ко Дню стандартизации, сделала начальник управления технического нормирования и стандартизации Государственного комитета по стандартизации Оксана Гришкевич, сообщает БЕЛТА.



В проекте национальной стратегии устойчивого развития страны до 2040 года акцент сделан на развитии республики в разных сферах на основе технологий искусственного интеллекта: в здравоохранении, образовании, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, туризме, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, культуре и даже в сфере финансового рынка. Стандартизация коснется внедрения искусственного интеллекта в этих сферах. Первым шагом стало введение в 2024 году в Беларуси 12 национальных стандартов.



"Мы позаимствовали стандарты на системы искусственного интеллекта в автомобильном транспорте для производства и испытаний беспилотных транспортных средств у российских коллег. Безусловно, для развития стандартизации в области искусственного интеллекта мы будем использовать международные стандарты, внедрять передовые международные практики. Они обеспечат прочную основу для развития технологий и отраслей", - убеждена Оксана Гришкевич.



Сегодня экспертной площадкой, на которой работают эксперты 66 стран, является Международный технический комитет по стандартизации при Международной организации по стандартизации совместно с Международной электротехнической комиссией. Беларусь в лице ОАО "Гипросвязь" пока участвует в этом техническом комитете в качестве наблюдателя.



"В планах определить национальный технический комитет по стандартизации ТК BY 38 "Цифровая трансформация" в качестве экспертной площадки для разработки стандартов в области искусственного интеллекта в нашей республике, - уточнила Оксана Гришкевич. - На 2025 год запланирована разработка государственного стандарта на основе международного на систему менеджмента в сфере искусственного интеллекта. Этот стандарт будет устанавливать требования к системе управления искусственным интеллектом, обеспечивая безопасное, этичное и ответственное использование. Он поможет организациям адаптироваться к быстрому развитию технологий искусственного интеллекта, минимизируя риски и повышая доверие к этим системам".



Сотрудник Госстандарта также отметила, что с Национальной академией наук и Министерством связи и информатизации прорабатывается вопрос по организации разработки 10 государственных стандартов на основе международных в сфере искусственного интеллекта. Эти стандарты направлены на обеспечение безопасности системы искусственного интеллекта не только для людей, но и для окружающей среды.