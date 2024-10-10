Архив интернета подвергся хакерской атаке

Архив интернета, хранилище данных о прошлом онлайн-мира, стал жертвой хакерской атаки. В результате злоумышленники получили доступ к информации о 31 миллионе пользователей, включая их электронные адреса, имена пользователей и пароли.

Сразу после инцидента социальные сети заполонили скриншоты главной страницы Archive.org с тревожным сообщением о произошедшей утечке. Это событие вызвало обеспокоенность пользователей, которые теперь опасаются за сохранность своих персональных данных.

Пользователи увидели на главной странице Archive.org данное сообщение: «Вам когда-нибудь казалось, что Internet Archive держится на честном слове и постоянно находится на грани катастрофической утечки данных? Это только что случилось. Увидим 31 миллион из вас на HIBP!».

После сообщения об утечке данных сайт Archive.org стал временно недоступен. Основатель платформы Брюстер Кейл подтвердил, что причиной сбоя стала DDoS-атака. Хотя сайт вскоре восстановил работу, обсуждение последствий утечки данных продолжается. Сервис Have I Been Pwned (HIBP) подтвердил факт взлома Archive.org, указав, что он произошел еще месяц назад. Это подтверждает серьезность ситуации, поскольку утечка данных могла произойти задолго до того, как о ней стало известно.