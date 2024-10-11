Zoom представила AI Companion 2.0

Компания Zoom анонсировала следующее поколение AI Companion 2.0, персонального помощника AI компании, который помогает пользователям успевать больше и доступен без дополнительных затрат.
Анонсированный AI Companion 2.0 — это персональный помощник на основе искусственного интеллекта, который помогает пользователям оставаться в курсе событий и успевать больше. AI Companion 2.0 будет доступен в Zoom Workplace на удобной боковой панели, чтобы помочь пользователям оставаться в курсе важных разговоров, синтезировать информацию для более быстрого принятия обоснованных решений и выполнения действий.
С момента запуска в сентябре 2023 года AI Companion был включен в более чем 4 миллионах учетных записей, помогая улучшить навыки пользователей с такими возможностями, как сводка встреч, вопросы для встреч, написание чатов и многое другое. Следующее поколение AI Companion поможет упростить рабочие дни пользователей, расставив приоритеты в отношении того, что наиболее важно. Эти результаты основаны на подходе Zoom к ИИ, который позволяет его технологическому стеку динамически выбирать из нескольких моделей ИИ, включая модели OpenAI, Anthropic и Meta, а также сервисов ИИ, таких как Perplexity.ai.
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