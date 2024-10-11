Zoom представила AI Companion 2.0

Компания Zoom анонсировала следующее поколение AI Companion 2.0 , персонального помощника AI компании, который помогает пользователям успевать больше и доступен без дополнительных затрат.

Анонсированный AI Companion 2.0 — это персональный помощник на основе искусственного интеллекта, который помогает пользователям оставаться в курсе событий и успевать больше. AI Companion 2.0 будет доступен в Zoom Workplace на удобной боковой панели, чтобы помочь пользователям оставаться в курсе важных разговоров, синтезировать информацию для более быстрого принятия обоснованных решений и выполнения действий.