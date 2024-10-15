Интернет-магазин МТС стал победителем конкурса «Выбор года»

Интернет-магазин МТС одержал победу в номинации «Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров» на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года 2024». Авторитетная маркетинговая площадка ежегодно выбирает лидеров в различных сферах бизнеса.

Победитель в каждой номинации определяется по результатам комплексной оценки, которая включает в себя маркетинговое исследование потребительских предпочтений, мнение экспертного совета, рекламной комиссии, жюри и оргкомитета конкурса.

Победа интернет-магазина МТС еще раз подтвердила высокое качество и инновационный подход компании в области телекоммуникаций и интернет-услуг и укрепила позицию бренда как лидера отрасли и надежного партнера для своих клиентов.

Конкурс «Выбор года» проводится в Беларуси более 20 лет. Проект занимается комплексным и профессиональным анализом рынка. Являясь «знаком качества», премия позволяет каждому потребителю выбирать лучшие продукты и услуги.

МТС постоянно работает над развитием интернет-магазина shop.mts.by, чтобы максимально соответствовать требованиям пользователей. На онлайн-площадке представлено порядка 800 различных моделей товаров: смартфоны, телевизоры, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, товары «умного дома» и другая электроника. Пользователи могут самостоятельно выбрать необходимый девайс, оформить заказ через корзину сайта либо получить консультацию по телефону в круглосуточном режиме 24/7.

Приобрести устройства можно в рассрочку или кредит на срок до 60 месяцев без первого взноса. Каждый заказ доставляется бесплатно по всей Беларуси в течение 1-2 дней.