МТЗ и "Росатом" подписали дорожную карту сотрудничества в сфере робототехники

Минский тракторный завод, страновой офис госкорпорации "Росатом" в Беларуси - ООО "Русатом Бел", а также АО "Росатом Сервис" подписали дорожную карту сотрудничества в области внедрения робототехнического оборудования. Подписание состоялось на полях Белорусского энергетического и экологического форума в Минске, сообщает БЕЛТА.



"Модернизация Минского тракторного завода - процесс непрерывный, набирающий обороты. Сегодня одна из актуальных и одновременно наиболее сложных задач - создание на предприятии автоматизированных и роботизированных производственных линий. И мы высоко ценим, что госкорпорация "Росатом" является нашим надежным партнером. Подписанная сегодня дорожная карта стала развитием соглашения о сотрудничестве, заключенного ранее. В ней определены дальнейшие шаги по роботизации производственных процессов на МТЗ, внедрению инновационных технологий, созданию центров компетенций и развитию кадрового потенциала. Убежден, что совместная работа будет продуктивной и взаимовыгодной", - рассказал первый заместитель генерального директора - технический директор МТЗ Илья Фирсов.

Белорусский энергетический и экологический форум проводится с 1995 года, привлекая внимание ведущих белорусских и мировых производителей энергоэффективного оборудования, технологий и материалов для энергетики, нефтехимии, жилищно-коммунального хозяйства, производственного сектора и природоохранной деятельности в Беларуси и является крупнейшей в стране презентационной площадкой по этим тематикам.