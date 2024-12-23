Резиденты ПВТ получили награды на конкурсе «Лидеры цифровой экономики-2024»

Резиденты Парка высоких технологий получили 11 из 46 наград республиканского конкурса «Лидеры цифровой экономики-2024». Победителей объявили в рамках II практической конференции «Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь». Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В группе номинаций «Компания года» диплом победителя I степени получило ГП «ЦИТ Минтруда и соцзащиты» как компания года в области цифровизации процессов и цифровой трансформации производственной деятельности.

ОАО «ИнДев Солюшенс» получило диплом победителя II степени в номинации «компания года – Лидер по импортозамещению зарубежного ПО».

В группе «Проект года» обладателем диплома победителя I степени стало ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» за реализацию проекта «Управление производством и прослеживаемость движения сырья и полуфабрикатов в Филиале «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот».

ООО «Электронная экономика» достался диплом победителя II степени в номинации «Реализованный проект года по цифровой трансформации процессов организации, предприятия» за внедрение автоматизированной системы управления производством на базе 1С:ЕРП Управление предприятием 2 для СП ЗАО «Милавица».

Кроме того, ООО «Электронная экономика» совместно с РУП «Минскэнерго» получили диплом победителя III степени за внедрение автоматизированной системы «Управление санаторием РУП «Минскэнерго».

Диплом победителя III степени также получило ЗАО «Интеллектуальные системы» в номинации «Реализованный проект года по цифровой трансформации процессов организации, предприятия» за внедрение системы инвентаризации основных средств с помощью RFID-меток.

В номинации реализованный проект года по цифровой трансформации в масштабе республики два резидента ПВТ получили дипломы победителей I степени – ЗАО «Международный деловой альянс» за развитие конструктора электронных сервисов и системного функционала АПК «Платформа» и ООО «Котвек» за проект PHOENIX RB.

В группе номинаций «Продукт года» дипломы победителей I степени получили ООО «ЧЕМПИОН СИСТЕМ» за собственный программный продукт «ОПТИМА» и ОДО «НПП ТЕХНИКОН» за разработку программно-аппаратного продукта «Система ЧПУ «Серводинамика». ООО «Новаком Системс» стало обладателем диплома победителя II степени за программный продукт DIRECTUM Bel Projects.

Республиканский конкурс «Лидеры цифровой экономики – 2024» – это профессиональный конкурс среди разработчиков цифровых продуктов и решений, а также предприятий, которые внедряют эти решения в своей деятельности либо в бизнес-процессах своих клиентов.

Победителей в конкурсе определяет профессиональное жюри, в которое входит более 20 ведущих экспертов и ученых, ведущих специалистов Республики Беларусь в области цифровизации и цифровой трансформации.

Конкурс проводится при поддержке Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, кафедры цифровых систем и технологий Института бизнеса БГУ, Центра информационных технологий БГУ, кафедры телекоммуникаций и информационных технологий БГУ, кафедры организации производства и экономики недвижимости Белорусского государственного технологического университета и ряда других экспертных организаций.