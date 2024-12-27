OnePlus представила новые смартфоны

Компания OnePlus анонсировала новые смартфоны Ace 5 и Ace 5 Pro. Обе модели отличаются качественными дисплеями, высокой производительностью благодаря микропроцессорам Qualcomm, и будут предлагаться в нескольких конфигурациях, различающихся объёмом оперативной памяти и внутреннего хранилища.

Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми дисплеями LTPO AMOLED с разрешением 2780 × 1264 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Используемая панель характеризуется пиковой яркостью в 4500 кд/м² и ШИМ-регулировкой подсветки на частоте 2160 Гц. Для защиты от механических повреждений экран покрыт стеклом Oppo Crystal Shield Glass.

В основе базовой модели Ace 5 лежит восьмиядерный микропроцессор Snapdragon 8 Gen 3, изготовленный по 4-нм техпроцессу. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 750. Более продвинутый Ace 5 Pro оснащён микропроцессором Snapdragon 8 Elite, созданным по 3-нм техпроцессу, и графическим ускорителем Adreno 830. Оба смартфона будут доступны в конфигурациях с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Базовый Ace 5 с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ обойдётся в $315, а за вариант с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ придётся заплатить $480. Более продвинутый Ace 5 Pro в базовой комплектации с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ оценён в $465, а версия с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ будет стоить около $645. В Китае обе новинки поступят в продажу в ближайшие дни, а на рынках других стран они появятся в следующем месяце.