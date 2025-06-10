"Яндекс" открывает доступ к бета-версии API "Вордстата" — сервиса, который показывает статистику запросов к "Поиску Яндекса". С помощью API пользователи смогут автоматизировать работу с "Вордстатом" и получать уже готовые отчёты: например, с ключевыми словами для настройки рекламы, статистикой запросов про конкурентов или динамикой спроса на разные категории товаров и услуг.
В API доступны те же данные, что и в самом "Вордстате": частотность запросов, топ популярных и похожих формулировок, динамика интереса к теме, срезы по регионам, устройствам и периодам. Эти сведения позволяют оценить спрос на товары и услуги, выявить новые тренды, спланировать продажи с учётом сезонных колебаний спроса и провести конкурентный анализ. Например, с помощью API можно узнать, как часто пользователи ищут в Поиске компании конкурентов и как меняется интерес к той или иной группе товаров. Данные можно выгружать и использовать в сводных отчётах.
Продукт будет полезен рекламным агентствам и компаниям, которые анализируют большие массивы поисковых запросов для настройки рекламы и заполнения карточек товаров. API предоставляется бесплатно, для его подключения нужно подать заявку.
API предназначен для работы с новой версией "Вордстата", которая пока работает параллельно со старой. Поскольку большинство пользователей уже перешли на новый интерфейс, старый скоро будет закрыт. Он прекратит свою работу через два месяца, 11 августа.
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