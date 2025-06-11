IBM планирует запустить первый крупномасштабный квантовый компьютер к 2029 году

К 2029 году IBM планирует запустить IBM Quantum Starling — первый в мире крупномасштабный квантовый компьютер с коррекцией ошибок. Этот компьютер, размещаемый в новом дата-центре в Поукипси (США), превзойдет современные аналоги по производительности в 20 000 раз.

Его квантовое состояние потребует для описания памяти, эквивалентной 1048 самым мощным суперкомпьютерам — без преувеличения, невероятный объём данных. Starling станет основой платформы IBM Blue Jay, способной выполнять миллиард операций с помощью 2000 логических кубитов. Использование новых кодов qLDPC для коррекции ошибок, сокращающих необходимое количество физических кубитов на 90%, позволит значительно повысить надёжность вычислений. Это откроет путь к решению сложнейших задач в химии, фармацевтике и материаловедении.

Как заявил генеральный директор IBM Арвинд Кришна, компания объединяет математику, физику и инженерные решения для создания новой эры вычислений. Дорожная карта IBM включает промежуточные этапы: IBM Quantum Loon (2025) — тестирование дальних соединений на чипе для работы с qLDPC; IBM Quantum Kookaburra (2026) — первый модульный процессор, сочетающий квантовую память и логические операции; и IBM Quantum Cockatoo (2027) — распределённая система из модулей Kookaburra, избегающая необходимости создания гигантских чипов. Два исследования IBM подтверждают эффективность кодов qLDPC для обеспечения обработки данных в реальном времени и масштабируемости системы.