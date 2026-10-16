Tesla представила летающий спорткар Roadster

Tesla презентовала «летающий» Roadster с ракетными двигателями SpaceX на испытательном полигоне в Техасе; прямую трансляцию вёл сайт компании. Во время испытаний прототип продемонстрировал серию трюков: контролируемый переворот, прыжки и перелёт над рядами автомобилей Tesla, включая Tesla Semi.

Автомобиль рассчитан на два сиденья и управляется с использованием технологий, заимствованных у Cybertruck; разгон до 100 км/ч заявлен менее чем за одну секунду. Начало серийного производства Roadster планируется не ранее 2028 года, сообщает Bloomberg. Tesla планирует выпустить три версии машины — дорожную, гоночную и Rocket; последняя будет односидной и не предназначенной для дорог общего пользования. Roadster первого поколения выпускался в 2008–2012 годах.

В 2017 году Tesla представила прототип обновлённой модели, но выпуск неоднократно откладывался. В апреле Илон Маск сообщил о начале производства роботизированных такси Cybercab — автомобиль был представлен в ноябре 2024 года и способен работать в автономном режиме с применением искусственного интеллекта; ожидается, что сервис запустят в 2027 году.