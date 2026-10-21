SpaceX и Tesla могут объединиться в компанию стоимостью $3,6 трлн

В советах директоров SpaceX и Tesla по запросу акционеров созданы специальные комитеты из независимых членов, которые обсуждают возможность объединения компаний. Сам Илон Маск в переговорах участия не принимает, однако идея ему нравится.

Первый в истории долларовый триллионер за короткое время консолидировал несколько своих активов: в состав аэрокосмической SpaceX вошли социальная сеть X и ИИ-стартап xAI, на который в прошлом квартале пришлось чуть более половины выручки материнской корпорации. Одной из старейших компаний в портфеле Маска остается Tesla: долгое время именно ее акции составляли основу его личного состояния. После объединения активов вокруг SpaceX в СМИ все чаще стали обсуждать вероятность слияния Tesla и SpaceX.

На последней квартальной отчетной конференции SpaceX Маск, отвечая на вопрос аналитика Deutsche Bank, сообщил, что по инициативе акционеров советы директоров обеих компаний сформировали специальные комитеты для обсуждения возможной сделки. В них входят независимые директора, имена которых он не раскрыл. Сам Маск в комитеты не входит и в переговорах не участвует из-за конфликта интересов.

Договоренностей между компаниями пока нет, и не факт, что они будут достигнуты. «В конечном итоге это решение должны поддержать акционеры. В случае с Tesla нам потребуется, чтобы за него проголосовали 50% всех акций, а не только голосующих. Это довольно трудно преодолимое препятствие», — отметил Маск.

По его словам, идея объединения ему нравится: «Я считаю, что это достойная идея, поскольку мы уже почти находимся в сингулярности сверхинтеллекта. От сотрудничества можно получить многое: разработку программного обеспечения для сверхинтеллекта, чипов, TeraFab, робототехники, доставку грузов на орбиту с помощью группировки Starmind, связь. Но решение будут принимать специальные комитеты обеих компаний, а затем вопрос вынесут на голосование акционеров».

Формально объединение SpaceX и Tesla позволило бы создать компанию с капитализацией более 3,6 трлн долларов, однако условия возможной сделки будут зависеть от ее структуры. Чтобы купить SpaceX, Tesla пришлось бы выпустить миллионы новых акций, из-за чего доли существующих акционеров в объединенной компании сократились бы. Кроме того, SpaceX ежегодно требует десятки миллиардов долларов расходов, поэтому в составе Tesla этот бизнес мог бы оттягивать ресурсы от производства электромобилей, тяговых батарей и человекоподобных роботов.

Большинство экспертов считают, что при реальном объединении SpaceX было бы проще приобрести Tesla. После выхода на IPO в июне капитализация SpaceX превысила капитализацию Tesla. В таком сценарии акционеры SpaceX получили бы более крупные доли в объединенной компании, что неизбежно вызвало бы недовольство части акционеров Tesla. С другой стороны, объединенная компания получила бы по-настоящему масштабный бизнес: она могла бы выпускать электромобили, роботов и спутники, развивать космические программы, включая освоение Луны и Марса, а также технологии искусственного интеллекта.