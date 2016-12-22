Эволюция дактилоскопии: от сипаев до смартфонов

Человеческая память и способность к идентификации несовершенны. Как часто, встретив незнакомого человека на улице, вы проводили последующие полдня в раздумьях: “Кто же это такой? Где я его видел? Он же еще похож на актера этого, черт, как его”… Главным преимуществом современного смартфона над Homo Sapiens стало то, что ваше карманное устройство всегда сумеет опознать нужного человека.

Идентификация человека по отпечаткам пальцев имеет сравнительно недавнюю историю. Если отбросить интерес к дактилоскопии, который проявляли кельтские друиды, хироманты средневекового Востока и медики всех времен, то окажется, что первым всемирно известным человеком, использовавшим уникальность рисунка папиллярных линий, оказался английский баронет Уильям Гершель. С 1857 года он занимался коммерцией в Индии, которая тогда была британской колонией. Одной из проблем, с которой Гершель постоянно сталкивался, было то, что для индийцев подпись ничего не значила. Поэтому, работая с местными торговцами он перешел к практике закрепления договоров отпечатками пальцев. Для местных такой оттиск имел сакральное значение и гарантировал выполнение всех обязательств по контракту. Изучая оттиски, Гершель обнаружил их уникальность и при случае блестяще использовал.

Служившие в британской колониальной армии сипаи беззастенчиво пользовались тем, что для европейца все индусы были на одно лицо. В день выплаты зарплаты наиболее предприимчивые бойцы умудрялись получать жалование по три-четыре раза. Столкнувшись в 1858 году с необходимостью выплаты жалования колониальным войскам, Гершель обязал солдат оставлять в ведомости и на квитанции о получении денег отпечатки пальцев. Воровство было успешно пресечено.

Спустя почти полтора столетия лет именно необходимость уберечь личные данные от кражи стала причиной появления в смартфонах дактилоскопического датчика. Широкую популярность эта технология получила после выхода iPhone 5S в 2013 году. Справедливости ради, следует напомнить, что за два с половиной года до него, встроенным сканером отпечатков пальцев могла похвастаться модель Motorola Atrix 4G. Но, как известно, в жестоком капиталистическом мире побеждает не тот, кто первым предлагает, а тот, кто эффективнее торгует, поэтому про мотороловский «самый первый смартфон со сканером отпечатков пальцев» все уже успешно забыли, а упомянутой выше моделью iPhone до сих пор пользуются.

Да, Apple была далеко не первой, кто внедрил эту фичу в свои коммуникаторы. Но после неё реализовать её захотели и все остальные производители смартфонов. Как по мановению волшебной палочки, сканером отпечатков пальцев обзавелись флагманы всех ведущих вендоров. Причём поначалу их наличие было прерогативой лишь моделей премиального сегмента. Но в течение 2016 года и модели из среднего ценового сегмента всё чаще стали оснащаться сканерами отпечатков пальцев. И здесь значительная заслуга в деле демократизации данной технологии принадлежит компании Huawei.

Характерный пример – смартфоны Huawei G8 и Huawei GR5, вышедшие на рынок в 2016 году. Эти аппараты, облачённые в металлические корпуса, имея прекрасные внешние данные и неплохую начинку (до 42 fps в WOT Blitz при средних настройках графики), укомплектованы также и сканером отпечатков. При этом, дактилоскопические датчики на упомянутых устройствах умеют не только блокировать/разблокировать аппарат, но также выполнять множество других функций. Например, длительное нажатие на сканер позволяет ответить на входящий звонок, а при запущенной камере сделать фотографию или начать съемку видеоролика. Сканер позволяет также подтвердить покупки в различных интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Также с его помощью можно отключать будильник.

Интеграция дактилоскопического сканера с другими функциями смартфона позволяет значительно упростить жизнь пользователю. Например, отец семейства может привязать гостевой режим к отпечатку пальца ребенка, и спокойно отдавать ему свой телефон, чтобы он смог поиграть на нём в свою любимую игрушку. При этом владелец смартфона может быть уверенным, что его чадо не выйдет в интернет или не запустит то приложение, в которое ему заходить нежелательно. Гостевой режим позволяет существенно ограничить права стороннего пользователя, настроить индивидуально под него рабочий стол, и при этом в тех же Huawei G8 и Huawei GR5 совсем не обязательно искать специфическое меню, чтобы попасть туда. Достаточно одного прикосновения пальцем к датчику, чтобы переключиться между режимами.

К слову, на этом Huawei не останавливается и продолжает достаточно серьезно развивать дактилоскопическое направление в своих продуктах. В смартфоны компании уже ставят «привыкающие к владельцу» адаптивные сканеры. Работает он следующим образом: чем чаще владелец смартфона пользуется датчиком, тем лучше работает механизм распознавания. Напомним, что к первым версиям Touch ID от Apple, в этом плане пользователи предъявляли массу претензий. Тогда айфон порой распознавал своего хозяина далеко не с первого раза, и это жутко бесило.

Появившиеся на рынке Беларуси совсем недавно, в декабре, модели Huawei Nova и Huawei Nova Plus, тоже оснащены улучшенными сканерами отпечатков пальцев, которые распознают глубину узора. Среди прочих достоинств новинок, эксперты называют также процессор Qualcomm Snapdragon 625 — это достаточно свежий чипсет, предназначенный для смартфонов средней ценовой категории. Благодаря новейшему техпроцессу 14 нм, платформа имеет неплохую производительность при весьма невысоком энергопотреблении. Новинки также могут похвастаться наличием гибридного слота для SIM-карт, который позволяет использовать 2 карты или комбинацию SIM+microSD. Стоит также добавить, что емкость батареи, установленной в Huawei Nova Plus, составляет 3340 мА. По мнению тестировавших устройство специалистов IXBT.com, устройство в плане автономности «демонстрирует практически рекордные показатели».

Для чего сканеры отпечатков пальцев используются сейчас – понятно. Для чего они будут использоваться в будущем, можно только гадать. Возможно, при помощи дактилоскопических датчиков можно будет организовать моментальную лотерею, выбрав из тысяч отпечатков те, которые соответствуют определенным параметрам (максимальное количество разветвляющихся дорожек, например). Возможно, палец будет использоваться как ключ от квартиры или автомобиля.

Наконец, при помощи отпечатка пальца можно голосовать на выборах. Причем для последнего варианта дактилоскопический датчик смартфона подойдет лучше всего. В любом случае, можно быть уверенным, что системы идентификации будут все более и более плотно входить в нашу жизнь. А потому, если вы не хотите в какой-то момент оказаться аналоговым динозавром, имеет смысл привыкать к их использованию уже сейчас.