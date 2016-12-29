Чем удивят производители смартфонов: 15 главных трендов 2017 года

Вот-вот наступит 2017 год. Что он нам принесет в сфере технологий мобильных устройств? Революцию или эволюцию? Какие перспективы ждут смартфоны в следующем году. Давайте попробуем взглянуть в будущее.

Безрамочные смартфоны

В 2017 году мы определенно увидим безрамочные смартфоны (наподобие недавнего Xiaomi Mi Mix). Xiaomi одна из первых компаний, кто презентовал такой впечатляющий дизайн на рынке. Процессор Snapdragon 821, 6 GB оперативной памяти и керамический корпус - Xiaomi Mi Mix заставляет нервничать даже iPhone 7.

Дизайн явно выделяется своим огромным экраном и отсутствием рамок. Это стильно и красиво, а потому конкуренты уже спешно придумывают альтернативы. С похожим дизайном будет, вероятно, Samsung Galaxy S8, а Huawei уже засветила в сети прототипы с экраном, занимающим более 92% площади смартфона. Насколько они будут практичны и надежны – покажет практика, а пока это явно тренд 2017 года.

Сьемка 4К

Сьемка 4К видео даже в смартфонах среднего и начального уровня станет стандартом. Как сейчас Full HD и HD. Во многом это будет достигнуто за счет использования мощных, но недорогих аппаратных платформ и снижения цен на матрицы в камерах. Сенсоры вроде Sony IMX 386 получат бюджетные модели смартфонов, что приведет к генерации очень качественного фото- и видеоматериала.

Победа AMOLED-экранов

AMOLED-экраны будут все чаще использоваться в смартфонах. Они уже победили IPS и стали доступными даже для производителей 2-ого эшелона. По уровню контрастности и насыщенности они с легкостью опережают обычные IPS-матрицы. iPhone 8 скорее всего наконец-то получит AMOLED-экран. Спустя 7 лет после того, как AMOLED начала использовать Samsung.

Складывающиеся смартфоны

В 2017 году мы получим коммерческие образцы складывающихся смартфонов. В этом направлении работает как минимум LG и Samsung. Как всегда, первые образцы будут очень дорогие и достаточно «сырые». Но потенциал у них есть - кто не хочет носить в кармане 10- дюймовый планшет размером с iPhone 4? Или уронить смартфон на асфальт и не увидеть ни одной трещины? Добро пожаловать в будущее.

2К в дешевых смартфонах

Разрешение 2К придет на экраны телефонов за 200$. Это уже не будет прерогативой только флагманов. Вот только зачем - производители пока сказать не могут. Выигрыш заметен только при использовании смартфона для VR (Google Сardboard). В повседневном использовании разницу отличить очень сложно.

Графеновые аккумуляторы

Ближе к концу 2017 года мы, возможно, увидим первые смартфоны на графеновых аккумуляторах. Если это произойдет – нас ждет целая революция. Графеновый аккумулятор намного лучше литий-ионного.

Прежде всего он может заряжаться за треть времени от продолжительности зарядки обычного Li-ion, а в режиме быстрой зарядки — всего за пять минут. Но, главное - удельная емкость нового аккумулятора составляет 1000 Вт*ч/кг при напряжении 2,3 В. Для сравнения: у обычных литий-ионных аккумуляторов этот показатель приблизительно равен 200 Вт*ч/кг. Они очень легкие и позволят как уменьшить вес смартфонов, так и заряжать их за 5 мин до 100%.

Быстрая зарядка

Даже без графеновых аккумуляторов компания Qualcomm обещает очень быструю зарядку, используя технологию Quick Charge 4.0 За 15 минут вы сможете зарядить свой смартфон на 50%! И это будет реальностью в 2017 году. Поддерживать эту технологию будут пока только флагманы использующие платформу последнего поколения Qualcomm Snapdragon 835. Но тенденция определенно радует. Очень ждем!

Двойные камеры

В 2017 году получат развитие двойные камеры в смартфонах. На примере Huawei и LG стало понятно, что эта идея имеет право на жизнь. Алгоритмы улучшатся, и мы сможем получать еще более качественные фотографии.

USB Type-C как стандарт

Порт USB Type-C в 2017 году станет стандартом практически для всех смартфонов (за исключением самых дешевых). Он придет на смену устаревшему USB 2.0 (Micro USB). Скорость передачи данных возрастет до фантастических 10 ГБит/с.

Вместе с этим увеличится возможность передавать мощность. С помощью стандарта USB Type-C можно передавать ток силой в 5 А при напряжении в 20 В. С помощью нехитрых вычислений это трансформируется в 100 Вт мощности. Смартфоны станут заряжаться быстрее от компьютера. Фильмы и музыка будут быстрее скачиваться с компьютера на телефон.

Снижение цен на iPhone

Доля Android продолжит расти и достигнет 93%, что будет совсем неудобным для Apple (iOS). Если такое положение наступит, Apple придется открывать исходный код iOS или существенно снижать цены на iPhone. При этом монополия Google скорее всего будет пресекаться – первые шаги в этом деле начала ФАС России (и Яндекс). В 2017 станут востребованы 100% безопасные OC вроде Sailfish, которые не содержат “жучков” от Google.

Сканер радужной оболочки

Сканер радужной оболочки глаза станет нормой в смартфонах дороже 700$. Зачем он – еще не совсем понятно, но он определенно будет. Сканер отпечатков пальца все-таки прижился, возможно, и сканер радужки приглянется пользователям. Зачем? Для большей безопасности ваших данных.

Высокие графические возможности

Графические возможности флагманов 2017 года достигнут невиданных высот. Они смогут обсчитывать игры уровня приставки Xbox 360. Скорее всего, в 2017 году появится порт GTA 4 на Android платформы для мобильных телефонов.

Поддержка карт памяти формата UFS 1.0

Samsung (возможно, еще некоторые производители) представят смартфоны с поддержкой карт памяти формата UFS 1.0. Как отмечает производитель, новые карты в пять раз быстрее в операциях последовательного чтения, обеспечивают скорость в 530 МБ/с.

Скорость последовательной записи достигает 170 МБ/с, что почти вдвое превышает показатели топовых карт microSD. Производительность в режиме произвольной записи достигает 35 000 операций ввода-вывода в секунду, что в 350 раз выше 100 операций типичной microSD. Таким образом ожидается существенный прирост производительности в этом сегменте. Для 4К видео в самый раз. Будет ли UFS 1.0 обратно совместим в microSD – неизвестно.

USB Type-C

3.5 мм разъем для наушников будет постепенно исчезать. На смену ему придет USB Type-C. iPhone 7 задал эту тенденцию и Samsung скорее всего ей последует. Удобно это или нет - покажет время. Но не спешите выбрасывать свои дорогие Sennheiser – 3.5 мм разъем будет существовать еще как минимум 3-4 года повсюду. Да и в комплекте со смартфонами будет лежать переходник.

Поддержка Windows 10

Процессоры Qualcomm на смартфонах будут полностью поддерживать Windows 10. Появятся гибриды – мощные смартфоны с двумя ОС: Android и Windows 10. Это позволит переосмыслить роль смартфона в вашей компьютерной жизни. Пришли на работу – подключили его к монитору – и работаете в любимой и удобной Windows 10. Должны появится ноутбуки/планшеты с Windows 10, но построенные на мобильной ARM-платформе от Qualcomm.

Вот такие технологии ждут нас в 2017. Впечатляет? Конечно! Будущее уже стучится в дверь. Тут только можно вспомнить известную цитату фантаста Уильяма Гибсона: «Будущее уже наступило. Просто оно еще неравномерно распределено». С наступающим 2017!