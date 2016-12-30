Появились видео докладов с конференции SmartTaler

KV.by подготовили видео докладов с конференции SmartTaler для тех, кто не смог посетить мероприятие.

Александр Сотников, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка РБ с темой "Современное состояние и перспективы развития рынка банковских платежных карточек Республики Беларусь"

Ольга Данилевич, директор XBRL.BY с темой "Технология распределенного реестра (blockchain), мировые тенденции развития"

Сергей Ольшевский, эксперт в деловых коммуникациях с темой "Финтех в Беларуси: есть ли будущее у стартапов, конкурирующих с банками"

Юлия Локоткова, idea founder Graime and PingFin, финансовый аналитик, маркетолог с темой "Белорусский финтех на мировой арене"

Юлия Панова, руководитель проекта "МТС Деньги", СООО "Мобильные ТелеСистемы" с темой "МТС Деньги"

Тимофей Савицкий, юрист международной юридической фирмы COBALT с темой "Правовое регулирование электронных денег, криптовалют и иных платежных инструментов в Республике Беларусь: актуальное состояние и перспективы"

Иван Веденин, сооснователь платформы для реализации проектов Talaka.by с темой "Финансовые крауд-технологии в Беларуси и мире: ближайшее будущее"

Вадим Иосуб, финансовый аналитик компании Alpari с темой "Мировой и национальный валютный рынок. Анализ, тенденции, прогнозы"

Никита Вельмаскин, владелец сервиса управленческого и бухгалтерского учёта "Учеткин.by" с темой "Современные IT-технологии в ведении бухгалтерского учёта"

Александр Малашко, директор ЗАО "Управляющая Компания "ПроСТО" с темой "Законы построения Своего Дела"

Александр Шостак, совладелец и директор bePaid с темой "Как адаптировать покупательские тренды в ваш е-бизнес: must have технологии в электронной коммерции"

Ольга Короткова, руководитель направления развития платежных сервисов "Яндекса" с темой "Онлайн-платежи как инструмент повышения продаж"

Константин Журавский, сооснователь Стартап-движения Беларуси, создатель бренда "Игрика" (экономические игры и программы развития финансовой грамотности, геймификация бизнеса) с темой "Финансовые симуляторы и экономические игры для бизнеса"

Евгений Живлюк, руководитель EasyPay, ООО "Открытый контакт" с темой "История создания и развития системы электронных денег и платежей EasyPay"

Сергей Шевкунов, начальник управления цифровых клиентских технологий, ОАО "Белгазпромбанк" с темой "Практический опыт и возможности взаимодействия с банками. Банк как API"

Кирилл Лаптев, глава cектора коммуникаций, медиа и технологий Sorainen (Беларусь)

Роберт Ермаков, сооснователь и директор ООО "ТриИнком" (сервисы "Экспресс Платежи", "HB.BY- Хостинг Беларуси") с темой "Как сделать прием B2C-платежей своим конкурентным преимуществом

Вячеслав Сенин, директор Assist Belarus с темой "Риски мошенничества при приеме онлайн-оплат картами"

Евгений Пальчевский, CEO в Tap2Pay.me с темой "Будущее платежей в интернете, мобайле и в оффлайне - оплата в один клик"

Также можете прочитать наш репортаж с конференции SmartTaler!