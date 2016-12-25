Биткоины, финансовые симуляторы, мошенничество в интернете: о чем говорили на конференции SmartTaler?

В минувшую пятницу в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий прошла конференция SmartTaler, посвященная финансовым технологиям, правовому регулированию электронных денег, финтех-движению. На конференции звучали доклады о текущей ситуации и перспективах использования криптовалют в нашей стране, о мошенничестве при оплате банковской картой в интернете, финансовых симуляторах, будущем платежей в интернете, смартфоне и в оффлайне. О самых интересных выступлениях читайте в репортаже.

Электронные деньги, криптовалюта и валюта виртуальных экономик

Юрист международной юридической фирмы COBALT Тимофей Савицкий рассказал о регулировании электронных денег, криптовалюты и валюты виртуальной экономики (онлайн-игры, социальные сети, виртуальные миры) в РБ.

По статистике, которую привел Тимофей, рынок электронных денег (WebMoney, EasyPay, Ipay) серьезно сократился за 2015-2016 годы. Причина – активное развитие альтернативных систем оплаты и банковских технологий, которые потребителю ближе и понятнее. К тому же электронные деньги обладают рядом недостатков: ограничения в использовании для юрлиц, высокие лицензионные требования для эмиссии (например, расчетное и кассовое обслуживание), законодательно не предусмотрен взаимный обмен ЭД.

«По сравнению с электронными деньгами, которые в РБ давно урегулированы, криптовалюта не считается платежным средством. Если в США, Франции, Германии, Великобритании биткоин признан хотя бы частично в качестве имущества, денежного суррогата, частных денег, у нас ─ это воздух, ─ поясняет Тимофей. ─ МВД РБ и Нацбанк считают, что лучше воздержаться от использования анонимной и бесконтрольной системы. Дает о себе знать и запятнанная репутация биткоина из-за теневых операций. К тому же владелец виртуальной валюты не защищен в случае правонарушений.

Поскольку многие государства задумываются о легализации криптовалюты, думаю, и нашей стране не помешало бы выработать какую-то стратегию. Или хотя бы не запрещать людям использовать данную валюту. В противном же случае мы можем оказаться в изоляции, когда во всех стран будет разрешен биткоин, а у нас нет».

«Что касается валюты виртуальных экономик (например, золото в World of Tanks), то в Беларуси, как и с криптовалютой, пока нет сложившейся практики ее использования, ─ говорит Тимофей. ─ Данная валюта заменяет деньги в рамках одной платформы или сервиса. И может быть использована для покупок игровых принадлежностей. Вывод ее в большинстве случаев не возможен».

Типичные схемы мошенничества в интернете

Директор мультибанковской системы приема платежей по банковским картам в интернете Assist Belarus Вячеслав Сенин рассказал о типичных способах мошенничества в Сети.

По его словам, риски мошенничества при приеме онлайн-оплат распределяются между всеми участниками транзакции: интернет-сервисом, банком (эквайером и эмитентом), держателем карты, провайдером электронных платежей. При этом к основным причинам фрода (мошеннической операции в электронной коммерции) он относит недостаточный опыт банка-эквайера или провайдера электронных платежей и халатность держателя карты. Для примера, за 2015 год антифродовая система Assist Sofi заблокировала операций на сумму 895 неденоминированных млн Br.

Одна из типичных схем мошенничества в интернете ─ это псевдоагентства по бронированию авиабилетов с доставкой билета на дом и оплатой наличными. Как правило, после получения заказа билет приобретается на сайте настоящей авиакомпании с использованием данных ворованной банковской карты. А клиент рассчитывается наличными с курьером (либо ему отсылается муляж вместо настоящего билета).

Списать данные карточки, а потом передать их третьим лицам могут и сотрудники ресторана или гостиницы во время проведения оплаты.

«В Беларуси был случай, когда через соцсети пользователям предлагалось купить билет на топовый концерт, ─ рассказывает Вячеслав. ─ В сообщении пояснялось, что есть договоренность с билетным оператором, поэтому действует хорошая скидка. После ввода данных карточки мошенник заказывал билет на настоящем сайте, но при этом обналичивал карт-счет».

Больше всего интерес у мошенников вызывают американские карты, возможно, потому что на них хранятся большие суммы, считает спикер.

По мнению директор антифродовой компании, лучший способ обезопасить себя от мошенничества при онлайн-оплате ─ это завести отдельную карту для покупок в интернете, и класть на нее ту сумму, которая нужна для приобретения конкретного товара.

Клиенты уйдут, если долго принимать платежи

Cооснователь и директор ООО «ТриИнком» (официального агрегатора ЕРИП) Роберт Ермаков рассказал, насколько важно компаниям и предприятиям выставлять счет и принимать оплату так, чтобы не терять клиентов на этом этапе, и как с помощью сервиса «Экспресс Платежи» оптимизировать этот процесс.

По словам спикера, от скорости формирования счета и принятия оплаты зависит и функционирование самой организации, и выбор клиента: приобретать товар/услугу в этой компании или другой. И, чем быстрее выставлен счет, тем больше вероятности, что клиент его оплатит. На практике же у компаний появляются трудности при оперативном выставлении счета, предоставлении плательщику всех доступных методов оплаты (ЕРИП и банковскими картами), быстром получении сведений о платеже и плательщике.

Поскольку ЕРИП и оплата банковскими картами онлайн покрывают до 95% платежей, используемых плательщиками в Беларуси, то решением вышеперечисленных проблем будет подключение бизнеса к этим методам оплаты.

«Для того, чтобы предоставить производителям товаров/услуг возможность оперативно выставлять счета и принимать платежи, а людям ─ быстро и легко оплачивать их, мы разработали сервис «Экспресс Платежи», ─ рассказывает Роберт. ─ С его помощью компании могут подключиться к системе ЕРИП, а также принимать оплаты по банковским картам. При этом сам программно-аппаратный комплекс работает в режиме онлайн, поэтому, как только счет выставлен в системе, он сразу же доступен для оплаты. Оплатить его можно разными способами: в банкоматах, инфокиосках, интернет-банкингах, мобильных банкингах, SMS-банкингах, банковскими картами онлайн. А после получения оплаты сервис мгновенно отправляет уведомления производителю товаров/услуг».

Компании, работающей с сервисом «Экспресс Платежи», доступны и другие услуги: программная интеграция с помощью API, расширения для систем управления сайтом, мобильные приложения, многопользовательский личный кабинет, в котором можно создавать публичный счет, так называемую ссылку для оплаты. После перехода по ней пользователь попадает на стандартную форму оплаты по банковской карте, где указана сумма и наименование платежа. Такую ссылку можно отправить человеку по электронной почте, SMS, Viber или другим способом. Для совершения такой операции не требуется специальное оборудование или интеграция с сайтом-производителя. Удобна функция для оплаты услуг, к примеру, консультантов или репетиторов.

Демонстрационная версия сервиса доступна по ссылке.

FinTech на рынке операторов: оплата покупок с баланса мобильного телефона

Юлия Панова, руководитель проекта «МТС Деньги», СООО «Мобильные ТелеСистемы» рассказала о новом продукте компании, информационно-платежном сервисе для оплаты услуг ЕРИП с баланса мобильного телефона и информирования о задолженностях.

По словам руководителя проекта «МТС Деньги», тренд на финансовом рынке сейчас направлен на сближение мира финансов и мира телекоммуникаций. Драйвером роста мобильных платежей является увеличение числа смартфонов, планшетов у пользователей параллельно с падением цен на них и снижением тарифов в интернет от мобильных операторов.

По мнению Юлии, оплата с баланса мобильного телефона удобна, поскольку мы всегда помним свой номер телефона в отличие от номера банковской карты или электронного кошелька. Преимущества оплаты с баланса мобильного телефона она называет следующие: СМС-напоминания, отсутствие комиссии, оплата любых услуг в один клик, история платежей, можно оплачивать покупку без интернета и с любого устройства. И к тому же телефон всегда под рукой.

В Топ-5 платежей через «МТС Деньги» (за ноябрь 2016) вошли: ЖКХ, Белтелеком, МТС, букмекерские ставки, Velcom. Самый быстрый рост показали онлайн-услуги/сервисы, оплата образовательных услуг/кружков.

Также новая услуга мобильного оператора позволяет приобрести подарочный сертификат. Это значит с помощью СМС отправить определенную сумму со своего счета на счет знакомого. Эту сумму можно потратить в любых интернет-магазинах, которые подключены к ЕРИП или к «МТС деньги».

В ближайшее время мобильный оператор планирует запустить автоматическое пополнение баланса с банковской карточки, если на счету не хватает средств для покупки товара.

«Паре, которая собирается пожениться, я бы посоветовал сыграть в экономическую игру»

Константин Журавский, сооснователь стартап-движения Беларуси, создатель бренда «Игрика» рассказал о финансовых симуляторах и экономических играх для бизнеса, с помощью которых можно сплотить коллектив, проанализировать поведение людей, выявить сильные и слабые стороны. По его словам, экономическая игра – хороший способ проверки партнерских отношений, поскольку в ходе нее проявляются недостатки человека.

«Если я вижу, что человек в игре мухлюет, способен на предательства (взятки, рейдерский захват), то стараюсь в реальности не вести с ним сделок, ─ говорит Константин. ─ В игре можно увидеть, насколько человек готов к кооперативной работе. Иногда, например, нужно пожертвовать своими баллами ради успеха всей команды. Но не все на это способны. Даже паре, которая собирается пожениться, я бы посоветовал сыграть в экономическую игру. И вести не совместный бюджет, а два раздельных кошелька. На мой взгляд, общий бюджет – это фикция, поскольку практически у каждого человека есть свой потайной карман».

Известная многим игра «Монополия» как раз подходит для семейного развлечения ─ первый этап вхождения в мир финансов. «А вот для бизнеса она не годится, поскольку практически в каждом государстве сейчас есть антимонопольный комитет, ─ добавляет спикер. ─ И, если вы хотите построить монополию, готовьтесь платить штрафы, как это делает Microsoft. В данной игре не ясен механизм возникновения дохода, нет кооперации, и многое зависит от случайности».

Создатель бренда «Игрика» выделяет коалиционные (кооперативные) игры и бескоалиционные (антагонистические). В первом случае ─ побеждают или проигрывают все («Ужас Аргхэма») и выигрыш, как правило, зависит от сплоченности команды (баскетбол). А во втором случае ─ нужно разорить всех вокруг («Монополия») и, если не ты, значит тебя (бокс).

Одна из самых популярных игр белорусского бренда «Игрика» ─ это «Денежный поток олигарха». По словам выступающего, эту игру часто путают с «Денежным потоком» Роберта Кийосаки. Автор белорусской игры пояснил, в чем их принципиальное отличие.

«Когда восемь лет назад я организовал клуб фанатов настольных игр, мы играли в «Денежный поток» Роберта Кийосаки. Но через год игра всем наскучила, потому что слишком легкая и не предназначена для нашего менталитета, ─ рассказывает собеседник. ─ Русский человек всегда ищет, где «отжать», как обойти закон, перевести деньги в офшор, переписать недвижимость на тещу. Пытливый русский ум переиначивает все правила. Бизнесмены постоянно указывали на несоответствие игры реальности. Поэтому мы начали менять правила, вводить новые карточки, поставили другое поле, а потом поняли, что сделали новую игру».

Для сравнения: у «Денежного потока» Роберта Кийосаки 170 карточек, а в белорусской игре – 500. И в ней исключена какая-либо случайность, игрок не может сказать, что ему не повезло, поскольку сам принимал решение при каждом шаге: куда инвестировать и в каком направлении развиваться (недвижимость, фондовый рынок, случайный доход).

Авторы белорусской игры постарались сделать ее максимально реалистичной и похожей на настоящий рынок, где конкурируют серьезные бизнесы и сомнительные, такие как финансовые пирамиды МММ, сетевые компании. В иносказательном варианте добавили истории белорусских стартапов, например, MAPS.ME. Играть с одной колодой карточек может от 2 до 14 человек.

Организаторами SmartTaler 2016 выступили Парк высоких технологий и IT-портал KV.by. Официальный партнер — (exp)capital, юридический партнер — Sorainen. Партнерами конференции также стали провайдер электронных платежей Assist, каталог учебных курсов Recoursia.by, Белгазпромбанк, сервисы Яндекс Касса и bePaid, а также оператор МТС.

Генеральный информационный партнер — FINANCE.TUT.BY.

Информационные партнеры — Digital Report, «Ежедневник», Telegraf.by, Infobank.by, Marketing.by, «Стартап-технологии», Банки.бел, Myfin.by, x-hw.by, Talaka.by, Dev.by.