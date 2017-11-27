Блокчейн, биткоины и роботы-трейдеры. Репортаж с конференции Smart Taler 2017

В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий прошла ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler. Опытные эксперты делились собственным опытом применения блокчейн в финансовой сфере и использования технологии в малом и средних бизнесах.

Значительная часть выступлений была посвящена теме использования криптовалют компаниями и рядовыми пользователями. Эксперты рассуждали о том, какое будущее ожидает биткон и говорили об актуальных трендах в области fintech.

Открыл конференцию генеральный директор группы компаний "БелХард" Игорь Мамоненко.

«Банки-староверы, скорее всего, вымрут»

Директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка Сергей Лазюк рассказал об использовании fintech в банковской сфере. Он поделился тем, как менялся рынок в последние несколько лет, а также затронул тему влияния технологии блокчейн и роста авторитета криптовалют.

«Вместе с IT-ландшафтом меняется и финансовая сфера. Большинство банков готовы использовать новые технологии в своей работе и понимают необходимость быстрых разработок. Многие из них оперируют понятием «блокчейн», а некоторые уже внедрили эту технологию в свои процессы.

Сейчас банки заинтересованы в привлечении новых клиентов моложе 30 лет – тех, кто предъявляет определенные требования к новым технологиям и готов их использовать. Отсюда – желание внедрять новые возможности и готовность работать со стартапами и финтех-проектами. Банки владеют огромной клиентской базой, накопленным опытом, большими объемами данных и могут инвестировать в инновации. Поэтому такое сотрудничество может быть плодотворным и полезным для обеих сторон. Однако по-прежнему существуют «банки-староверы», которые все еще хотят строить решения inhouse и не планируют делиться маржой. Они, вероятно, не смогут быть конкурентоспособными и скоро вымрут».

«У робота нет плохого или хорошего настроения»

Главный тренер МТБankFX Роман Молодяшин рассказал о том, как автоматизировать процесс торговли и заработка на рынке. «Ручной» трейдинг уступил место автоматизированному. Специальные роботы могут совершать по сотне операций в минуту, основываясь на заданных параметрах.

«Ручной» трейдинг подвергает пользователя психологическим перегрузкам, концентрация со временем теряется. Но если доверить это роботам, которые будут совершать сделки по заданной логике, все будет сделано без активного участия пользователя. Единственное, что требуется от пользователя, - решить, какую стратегию запрограммировать, и настроить робота, задав определенные параметры.

Скорее всего, первые или единичные попытки использования роботов для трейдинга не принесут весомой прибыли. Но на основе полученных после теста отчетов, можно проанализировать сделанное: построить кривую доходности, вычислить любые другие параметры, например, время удержания сделки.

Автоматизированный трейдинг позволяет автоматически принимать торговые решения без участия человеческого фактора. Робот не подвержен эмоциям, для него нет плохого или хорошего настроения. Автоматизированный трейдинг также приносит существенную экономию ресурсов: как временных, так и психологических. Человеку не нужно мониторить работу робота постоянно, не нужно сидеть за терминалом все время, чтобы подтверждать и закрывать сделки.

Робот может торговать по 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Его можно запустить как на локальном компьютере, так и на удаленном сервере. Робот будет точен. С помощью перехода к автоматизированному трейдингу, можно создавать такие системы, которые смогут торговать на таких рынках и в таких ситуациях, когда человек физически не успевает и не может справиться.

«Будущее – это просто»

Руководитель проекта BeEasy, член рабочей группы Экспертного Совета по цифровой экономике и блокчейну Государственной Думы РФ Александр Беспалов рассказал о криптоактивах: криптовалюты, security и utility токены проектов, а также их производные (свопы, фьючерсы и т. д.). В последние годы финансовые инструменты массово переводятся в цифровой формат и этот тренд сохранится на ближайшие пару лет.

Во время выступления Александр проанализировал доходность биткоина относительно индекса крупнейших мировых компаний. Создается впечатление, что вход на криптовалюный рынок станет сразу же приносить огромные доходы, а множество точек входа на крипторынок только усиливают иллюзию простоты и доступности. Криптовалютные биржи, инвестиционные криптофонды, приобретение или аренда оборудования для майнинга, облачный майнинг и участие в ICO – лишь основные из возможности для инвестирования. При этом важно помнить, что все вышеперечисленные инвестиции являются высокорисковыми и вкладывать в них больше 10% своей ликвидности Александр не рекомендует.

Стоит обратить внимание, что ни один инвестиционный фонд не может гарантировать однозначной успешности и обещать доходы. Если такие заявления присутствуют, скорее всего, пользователь столкнулся с обыкновенной пирамидой.

Оборудование для майнинга в массе своей не пригодно для домашнего использования из-за шумности и повышенного тепловыделения. Определенные сложности вхождения в этот бизнес есть и у юридических лиц: необходимое оборудование должно быть «белым» (а значит более дорогим), а легальные способы вывода намайненного в фиатные валюты довольно сложны. Есть и хорошие новости: пока доход от оборота криптовалюты налогом не облагается.

Есть множество рисков, связанных с криптовалютными активами: мошенничество, высокая вероятность нарушить финансовое законодательство, бизнес-риски (инвестиции в неуспешные ICO и обесценивание токенов), финансовые риски (волатильность курсов), «сырые технологии», кражи средств и риски контрагентов.

При этом, несмотря на то, что технология блокчейн достаточно «сырая», невозможно отрицать, что за ней будущее, а высокие риски - неизбежная плата за возможность принять участие в технологической революции. Уже сегодня на рынок выводятся проекты, направленные на массмаркет. И пусть сегодня о них знает лишь небольшая часть технически-продвинутых специалистов, завтра они станут будущими Apple и Google.

Один из таких проектов – блокчейн-экосистема для майнинга, трейдина и инвестиций BeEasy сделан для того, чтобы каждый пользователь смог воспользоваться преимуществами криптоэкономики. Будущее за простыми решениями, считает Александр Беспалов.

«Блокчейн устранит всех потенциально нечестных посредников»

Ведущий разработчик компании BitClave Антон Буков рассказал о том, как правильно и для каких целей стоит использовать блокчейн в проектах. Многие воспринимают блокчейн как некую надежную и децентрализованную базу данных, но на самом деле это не просто пассивное хранилище, а активный участник отношений.

Сеть Биткоин – наглядный пример блокчейна, выступающего активным участником при переводе денежных средств. При поступлении транзакции сеть Биткоина проверяет является ли создатель транзакции владельцем указанного кошелька и достаточно ли у него средств для осущетвления этого перевода. И в случае невыполнения одного из условий – сеть Биткоина отказывает в проведении транзакции.

Блокчейн стоит внедрять в проект, когда существует потенциальная нечестность со стороны хотя бы одного из субъектов отношений. Блокчейн в данном случае добавляется как честный активный участник, которому все могут безоговорочно доверять. Добавление нового активного участника приводит к пересмотру сценариев работы всех участников, чтобы заложить в их действия экономическую обоснованность каждого из их действий.

Никто из участников не будет выполнять не приносящие ему ощутимой выгоды действия. Также необходимо предусмотреть, чтобы даже следуя невыгодному сценарию, никто из участников не смог негативным образом повлиять на работу системы – ни остановить, ни сломать её.

Для рынка интернет рекламы блокчейн может выступать арбитром объявлений, и способствовать прямой конкуренции рекламных сетей за объявления рекламодателей. И поставить рекламные сети в такие рамки, что те будут вынуждены бороться с фродом при помощи своих эвристик и опыта, чтобы приводить рекламодателю конкурентного качества аудиторию.

«Блокчейн покажет пользователю, куда уходят его деньги»

Александр Винокуров, CEO, Founder TradePlayz, посвятил свое выступление блокчейну в игровой индустрии.

Основной частью выступление стало рассмотрение CAT – криптографически гарантированный, передаваемый на блокчейн токен, который определяем на бирже.

Александр противопоставляет использование криптовалюты классической схеме приёма денежных средств, согласно которой игрок заводит Fiat-деньги (доллары, евро, рубли), которые попадают на расчётный счёт сервиса и обеспечивают игрока “условными деньгами”.

Казалось бы, вполне прозрачная система имеет ряд существенных недочётов: денежные средства невозможно оперативно вывести, а “условные деньги” пользователей далеко не всегда ожидают своего снятия. Автор доклада приводит в качестве примера известный poker room - Full Tilt Poker (подробнее здесь).

Александр с коллегами предлагают решить проблему с помощью внедрения собственного токена: согласно их идее, внедрение криптовалюты в игровой процесс сведёт на нет потенциальную нечестность околоазартных заведений.

Главным плюсом предложенной схемы взаимодействия является гарантия честности и легальность игрового процесса.

Александр также презентовал собственный проект - TradePlayZ. Fantazy Trading на бинарных опционах в криптовалюте, единственной платёжной единицей которого является Zetcoin, закрытая распродажа которого состоится с 20 по 27 декабря 2017 года.

«Бухгалтерия пьет вашу кровь?»

Управляющий партнер компаний «Делай Свое Дело» и «Райкири» Маргарита Новосельцева рассказала, как IT-технологии помогают экономить время клиента и повышают скорость обслуживания в компании на примере собственного бизнеса – бухгалтерского сервиса «Делай Свое Дело».

Бухгалтерский сервис в силу специфики деятельности ежедневно сталкивается с вызовами:

- продуктивность работы сотрудников:

- большое количество одинаковых операций существенно снижают эффективность;

- обучение, адаптация и внедрение нового персонала;

- минимизация ошибок и контроль выполненной работы.

Чтобы справится с этими трудностями «Делай Свое Дело»:

- автоматизирует все, что повторяется;

- использует онлайн-бухгалтерию “Делай Дело”, которая сокращает не менее 40% трудозатрат.

- использует собственную разработку - программу “График платежей”, с помощью которой клиенты компании могут планировать и контролировать свои платежи.

̶ Как мы пришли к этому? Здоровая лень везде, где это возможно, - говорит Маргарита Новосельцева. ̶ Мы не любим рутину. Считаем, что бухгалтер должен думать и анализировать, а не выполнять функцию печатной машинки.

Естественно, соответствие требованиям современного бизнеса никто не отменял:

- обслуживание в «Делай Свое Дело» включает в себя полный пакет автоматизации:

нашим клиентам не нужно покупать специальный софт;

- мы быстро реагируем на запросы: вы получите ответ на ваше обращение в течение 4 часов;

- риски Клиентов застрахованы: «Делай Свое Дело» несет материальную ответственность за составленную и поданную отчетность.

Бухгалтерский сервис «Делай Свое Дело» работает как налоговый/бухгалтерский консультант для компаний и разъясняет варианты действий своих клиентов, а также плюсов и минусов принимаемых решений.

Организаторы конференции: старейший белорусский ИТ-портал KV.by и Парк высоких технологий.

Партнеры конференции: Приорбанк, MTBankFx, TradePlayz, Hotmine, Belhard, СейлСервиСолюшенс, exp(capital), ESET, beCloud, МТС, BitClave, BeEasy, Школа Bitcoin, expresspay, Делай Свое Дело, INSIGHT​ TDI.

Партнеры подарков: SVEN, БГАМТ.

Партнер видеосъемки: AlterMedia.

Партнеры кофе-паузы: кондитерская фабрика "Алвеста", городское кафе "Гараж", «Суши Весла», ООО "Кофе Сервис" и бренд кофе "ТОП Бариста", природная вода "Боровая".

Партнер добрых дел: «Спорт-инклюзия».