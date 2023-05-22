24 мая пройдет Startup Battle от Zborka Labs

Уже в среду 24 мая в 17:00 состоится Startup Battle от Zborka Labs.

Что в нем особенного? Навык питча – очень важный скилл, поэтому победителем этого дружеского соревнования станет стартап с лучшим питчем, а не идеей. Оценить мероприятие можно в качестве зрителя. Регистрируйтесь по ссылке. Количество офлайн мест ограничено. Онлайн – no limits.

Место проведения: Беларусь, пл. Свободы, 17.