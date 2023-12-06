В БГУИР прошел первый день университетского этапа конкурса «100 идей для Беларуси»

5 декабря в БГУИР прошел первый день университетского этапа республиканского конкурса молодежных инновационных проектов «100 идей для Беларуси», сообщает пресс-служба вуза.

Студенты провели презентации своих проектов комиссии: поделились идеями и концепциями, отметили актуальность, способы реализации инициатив, представили смету и техническую составляющую проектов.

Студент ФИТУ Роман Воронцов пришел на конкурс с дружеской группой поддержки, чтобы представить идею по созданию интеллектуальной обучающей системы по геометрии: «Хочу реализовать этот проект, так как на данный момент в мире не существует системы, которая могла бы пошагово обучать какому-либо предмету. Это существенно помогло бы развиваться школьникам».

Вероника Васильева, студентка ФКП, презентовала жюри проект по восстановлению разрушенных исторических объектов Беларуси в дополненной реальности: «В учреждениях образования можно будет разместить QR-коды с ссылкой на 3D-модели воссозданных исторических объектов», - рассказала Вероника.

По завершению конкурса лучшие проекты будут отобраны для участия в районном этапе.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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