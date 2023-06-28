В Минске прошел республиканский форум IT Youth

27 июня на базе научно-технического парка БНТУ «Политехник» прошел республиканский форум IT Youth.

Данная площадка ежегодно объединяет на IT Youth более 150 участников: администраторов интернет-сообществ, начинающих IT-специалистов, молодых блогеров и web-журналистов из разных уголков нашей страны. В ходе форума были рассмотрены вопросы информационной безопасности, защиты персональных данных, безопасности личных страниц и кибербуллинга, сообщает пресс-служба БГУИР.

Организатором мероприятия выступил Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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