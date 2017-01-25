Минчанин, поработавший в Intel, AMD и Facebook: «Если белорусы добиваются успеха за рубежом, это идет на пользу стране»

Минчанин Марат Духан – талантливый молодой программист, который успешно учится и работает в США. На счету парня стажировки в Intel, AMD и работа в Facebook. Недавно он приезжал в Минск навестить родных и друзей. В городе молодой человек пробыл всего несколько недель, но за это время успел победить в местном хакатоне и представить на суд публики принципиально новое решение в области нейросетей.

Пока Марат был в городе, мы успели поговорить с ним о том, почему учиться работать лучше в стартапе, чем в крупной компании, чего не хватает белорусскому IT-образованию и как работать так, чтобы все получалось.

«Я пробовал, и у меня иногда получалось»

– Работать в IT мне хотелось, честно говоря, всегда. Есть даже видеозапись со школьных времен, где я, будучи еще в четвертом классе, уверенно отвечал на вопрос о том, кем хочу стать. Уже тогда я точно знал, что хочу быть программистом. Многие мои сверстники даже не знали, что такая профессия существует. Но я уже был на 100% уверен, что это именно то, чем я буду заниматься.

Интерес был с самого детства, хотя мои родители и близко не были с этим связаны. Но то, что компьютер у меня был уже с четырех лет, сильно повлияло на то, чем я увлекался. И, думаю, у многих современных детей сейчас есть все шансы и возможности также всерьез увлечься программированием с малых лет.

Конечно, уровень IT-сферы на тот момент был далеко не таким высоким. Я, конечно, понимал, что программист – это человек, который пишет программы. Но с возрастом я стал понимать, что у программистов есть масса и других обязанностей: нужно разбираться в том коде, который пишет другие люди, ставить задачи, вести коммуникацию с другими работниками и подразделениями. И главное, что основная область была именно такой, как я и представлял – это не дало мне разочароваться в выбранной профессии.

На снимке Марату всего 12 лет

Программированию я учился так, как не следует никому. Я купил компакт-диск с самоучителем по Quick Basic– и он оказался просто ужасным, как я сейчас понимаю. Но каким-то образом я его освоил и чему-то научился. И было не так и сложно, потому что мне было действительно интересно. Мне даже понравилось.

После школы я учился в МФТИ в Москве, затем в Российской экономической школе, а после решил поступать на PhD в технологический университет штата Джорджия. Фактически я дважды менял сферу деятельности, но все равно возвращался к программированию. И я ни разу не был уверен, что мне удастся поступить – больших ожиданий не было. Но экзамены в МФТИ были до того, как начиналась приемная кампания в белорусских вузах, поэтому я подумал: а почему бы не попытаться?

То, как у меня все получилось можно объяснить одной простой фразой: я пробовал, и у меня иногда получалось. Просто всегда надо пробовать. Получить такой опыт я мог только, приняв решение в тот момент – и я его принял. Думаю, этим правилом я все время и руководствуюсь. Просто пробую постоянно, занимаюсь тем, что получается. Я все важные решения так и принимаю.

Уезжать в США я никогда всерьез не планировал. С решением определился буквально за год до того, как все-таки поехал. Я не собирался ехать на PhD, не собирался в США. Просто попробовал поступить – и у меня получилось. У меня было два варианта: либо после учебы в РЭШ пойти работать в Банк, либо дальше учиться в области Computer Science. Я просто подумал: если в процессе учебы мне не понравится, или я не буду справляться, я всегда успею вернуться работать в банк.

«Лучше работать с людьми с идеей, чем просто вестись на громкое имя»

За время учебы у меня было несколько очень важных стажировок. Я успел поработать в компании ABBYY, которая известная продуктами Lingvo и FineReader. Там у программистов был очень высокий уровень. Когда они только начинали, то набирали только выпускников топовых вузов с красными дипломами. Сейчас, конечно, уже нет таких требований, но уровень все равно очень достойный. Это была первая настоящая программистская работа – именно там я серьезно подтянул все свои знания на практике, перенял опыт у настоящих профи и почерпнул многие принципы, по которым до сих пор работаю.

Какое-то время я стажировался в Intel в Москве. И многие говорят, что я невероятный везунчик, что попал в такую крупную и успешную компанию. Но, на мой взгляд, сразу стажироваться в крупной компании – это не очень хорошо. Во-первых, много бюрократии. Мне повезло, я попал в хорошую группу с толковым менеджером. Но я все же считаю, что пробовать и учиться стоит в компаниях другого рода – лучше всего в стартапах. Лучше работать с интересными людьми с идеей, чем просто вестись на громкое известное имя.

Во время учебы в РЭШ я стажировался в Центре экономических и финансовых исследований и разработок. Там я делал проект по исследованию прозрачности отчетности российских компаний. Все лето я занимался только тем, что читал квартальные, годовые и финансовые отчеты различных компаний и проверял, что они раскрывают, а что держат в секрете.

Перед самым началом Ph.D программы я пошел на стажировку в «Яндекс», но я уже знал, что еду в Штаты. После двух лет обучения в США мне посчастливилось попасть на стажировку в AMD – компанию, которая выпускает процессоры и видеокарты. И, наконец, еще через год я попал в Facebook.

«Вы нам понравились, приходите к нам работать»

Я планировал пройти стажировку в Google – это была моя мечта. Я решился, отправил туда резюме и начал проходить собеседования. Мой друг предложил мне заодно попробовать пройти собеседование и в Facebook. Я, как обычно, подумал: ну хорошо, я ничего не теряю – почему бы и нет.

Марат в Техасском суперкомпьютерном центре

В обеих компаниях система такая: сначала нужно пройти техническое интервью, где определяется достаточный ли у соискателя уровень, а затем проходят собеседования с разными группам или отделами внутри компании, чтобы понять, где сотрудник может быть наиболее полезным.

Оказалось, что я прошел технические собеседования и в Google, и в Facebook. Мне нужно было решить, куда же я все-таки пойду. Стажировка в Google была моей мечтой, к тому же в Facebook большинство направлений работы мне были не очень-то интересны. Ресурс на PHP – это меня не очень увлекало, я интересовался высокопроизводительными вычислениями. Казалось бы, выбор очевиден.

Была единственная группа, куда мне было по-настоящему интересно пойти – Facebook Artificial Intelligence Research. Но я знал, что меня туда не возьмут, потому что никакого опыта в области Artificial Intellegence у меня не было. Я пошел на собеседование в эту группу, сказав, что ничего не понимаю в нейронных сетях, но если вам хочется, чтобы код работал быстрее, я могу с этим помочь. К моему удивлению, через несколько дней мне написали: «Вы нам очень понравились, приходите к нам работать». Так моя мечта изменилась прямо в процессе.

Марат в офисе Facebook в Нью-Йорке

Facebook – совсем не крупная компания, как принято о ней думать. Она известная – да, но по количеству людей, которые в ней работают – не такая уж и большая: в Facebook даже сейчас работает меньше людей, чем в EPAM. Да и по прибылям она сильно уступает тому же Google и другим технологическим компаниям.

Здорово, что Facebook в значительной степени работает как стартап. Все со всеми взаимодействуют – я, честно говоря, иногда даже не знал точно, работают люди в моей группе или в соседней. И такая атмосфера мне очень нравилась: если я видел проблемы в чужом коде, я мог отправить фикс и знал, что с большой вероятностью его примут. Я слышал, что в компаниях вроде Microsoft атмосфера совсем другая, и из-за подобных историй все друг с другом «на ножах». В Facebook все оказалось очень дружелюбным, и уровень взаимодействия между людьми там очень высокий.

Я занимался тем, что оптимизировал производительность слоев в нейросетях. И эта тема так хорошо пошла, что я продолжил заниматься этим и после стажировки. Сейчас это стало частью моей дипломной работы.

«Жду идею, которая станет для меня путеводной»

В Беларуси с тех пор, как я уехал, многое изменилось, особенно в сфере IT. Появляются крупные компании и собственные продуктовые проекты. Раньше мечтой выпускника белорусского технического вуза было работать на аутсорсинг. А сейчас, наконец, появляются компании, производящие собственный продукт, у которых есть интересные идеи.

Сравнивать белорусские компании с американскими мне сложно – в белорусских я никогда не работал. Но даже разница между компаниями внутри США огромна. Я уверен, что здесь есть компании, которые работают по международным принципам, и в США есть компании с таким же положением дел, как и в Беларуси. Уверен, что и в Беларуси можно найти компании, похожие на тот же Facebook – не по известности, возможно, но по принципам работы и культуры взаимоотношений.

Марат в MIT во время стажировки в Facebook

Но то, что белорусская сфера IT растет и развивается, у меня не вызывает сомнений. Я приехал в Минск на две недели и сразу решил принять участие в хакатоне. Проект был создан за четыре дня: два дня я поработал над ним до хакатона, и еще два дня на самом мероприятии. Меня даже удивило, что его так высоко оценили – этот хакатон мы с моей коллегой выиграли вдвоем.

Проект был связан опять-таки с нейронными сетями: нам удалось запустить очень тяжелую нейросеть прямо внутри веб-браузера. И мы показали очень хорошую производительность: результаты были лучше, чем, если бы сеть запускали нативно на той же машине. Технология может быть применена на любой платформе.

Люди, которые тренируют нейронные сети, как правило, не программисты. Интеграция нейронных сетей в готовый продукт – задача довольно сложная. Для ее выполнения требуются специальные знания. Мы представили технологию, которая позволят конвертировать модель из блоков, в которых сеть тренируют, в тот формат, который эффективен для применения в production.

Марат в кабине шаттла в музее NASA

Внедрения сложных нейросетей в веб-страницу до сих пор никто в мире не демонстрировал. Мне кажется, именно это и поразило экспертов. Хотя на хакатоне было много достойных ребят с очень толковыми идеями, которые не меньше нашего заслуживали победы.

Конечно, рано или поздно любому хочется создать нечто свое. И проект, который я представлял на хакатоне в Минске – как раз одно из таких детищ. Амбиции у меня большие, поэтому я пока жду идею, которая станет «путеводной». Такая, наверняка, появится – я уверен.

«Если кто-то пошел бы на стажировку в MSQRD, вместо Intel, вряд ли бы они жалели»

В США я скучаю по драникам и глазированным сыркам. Вот сейчас приехал – и питаюсь в основном ими. А еще в Атланте, где я живу, почти нет ржаного хлеба – его тоже не хватает порой.

Если без шуток, то я просто уже привык, наверное, поэтому и не чувствую особенной разницы. Я успел пожить в четырех странах, и легко привыкаю к новой обстановке. В США я уже жил в Атланте, Кремниевой Долине и Нью-Йорке, не считая визитов почти во все крупные города. Везде есть вещи, которые раздражают, и те, которые нравятся. Но мне все нравится.

Во-первых, мне нравится, что есть Amazon – можно заказать все, что угодно, и просто забрать посылку из почтового ящика. Это очень удобно, экономит время – в Беларуси явно нужно что-то такое же всеобъемлющее.

Я бы советовал начинающим в IT ребятам не останавливаться на мечтах о том, чтобы попасть в компанию с громким именем. Все-таки лучше идти в толковый стартап – но не в любой. Нужен стартап с хорошей командой или интересным продуктом – а желательно: и с тем, и с другим. Мне кажется, если кто-то пошел бы на стажировку в MSQRD, вместо Intel, вряд ли бы они жалели.

Если бы в свое время мне встретился человек, который посоветовал бы пойти в стартап – возможно, я бы пошел. Дело в том, что я сам всегда был открыт любому опыту и всяческим пробам. Кстати, этим летом мне, наконец, представилась возможность поработать именно в стартапе. Я поработал в израильской компании, которая занимается мобильной рекламой. Людей было мало, но зато все профессионалы высокого уровня. И занимались мы невероятно интересными вещами, рассказать о которых я, к сожалению, не могу – коммерческая тайна.

К слову, нет ничего плохого в том, чтобы ехать работать за границу. Многие могут говорить об «утечке мозгов» и о том, что это непатриотично, но на самом деле то, что белорусы добиваются успеха за рубежом, идет на пользу Беларуси. Люди там будут знать, что такая страна, как Беларусь, вообще есть, и что в ней живут интересные, талантливые и умные люди.

Беларуси сейчас нужно активно привлекать тех людей, которые уехали и много добились, чтобы те приезжали и учили и вдохновляли молодежь. То, что этого до сих пор не делают, - большое упущение со стороны белорусских вузов.

Тем, кто хочет развиваться в сфере IT, я могу посоветовать одно: попробуйте сделать то, чего еще никто до вас не делал. Да, это будет очень сложно, зато вы многому научитесь в процессе, станете ценным специалистом. Если ничего принципиально нового придумать не выходит – попробуйте повторить что-то стоящее сами. Тогда вы легко поймете, куда двигаться дальше.

В целом, айтишникам тоже приходится следить за модой, держать руку на пульсе, понимать, куда движется их область деятельности. Мне повезло, что нейросети сейчас как раз в тренде, многие видят за ними будущее – и я в их числе. Хотя, признаюсь честно, даже если бы программирование были «немодным», я бы все равно им занимался – это мое по-настоящему.