Человеку нужен человек: как EffectiveSoft наладила обмен знаниями

Общение в коллективе из 200 человек наладить непросто, тем более, на профессиональные темы. Но есть способ объединить знания и перезнакомить людей между собой, и его используют в одной из крупных минских IT-компаний. В 2016 году в EffectiveSoft запустили проект Knowledge Sharing Evening, в рамках которого раз в две недели сотрудники могут обсудить наиболее интересные профессиональные темы.

Интересные темы и познавательный эффект

Человеку нужен человек – уверены в компании EffectiveSoft. Уже почти год здесь идёт образовательный проект Knowledge Sharing Evening. Сотрудники встречаются, чтобы поделиться темами, которые их увлекли на работе. Они делают доклады, дискутируют и едят пиццу, порой засиживаясь допоздна.

Сделать доклад может любой, подготовив презентацию, рассказав о теории и практике. После встречи участники могут получить презентацию от докладчика и продолжить изучение темы.

«Нужна интересная тема и, конечно, увлечённость спикера. Ведь изначально докладчик претендует на роль эксперта в вопросе, – рассуждает HRM Ангелина Мищук. – Банальная психология: если затронуть нечто, что человека волнует, что ему интересно, то он готов рассказать о многом и максимально поделиться информацией».

Встречи в EffectiveSoft проходят два раза в месяц по вечерам. О них можно узнать из объявлений, которые висят в столовой и в офисе, а можно – через рассылку и корпоративный чат.

«Конечно, никто не ходит постоянно на каждый такой вечер. Ребята сами выбирают интересную для них тему, иногда развивают ее на следующих встречах и впоследствии продолжают общаться», – считает пиар-менеджер Роман Рафеенко.

Сотрудники должны общаться

Инициатива принадлежала самим сотрудникам компании, позже к реализации идеи присоединились HR и PR специалисты. Оказалось, что идея перекликается с технологией управления знаниями внутри компании (Knowledge management).

В EffectiveSoft используют один из возможных форматов: ещё обмен может происходить, например, через использование базы знаний. Компания избежала главной ошибки многих. Knowledge management – это в не только совокупность технологических решений, а и личный контакт.

«Ведь те, кто работает на разных проектах, не очень-то много общаются. Теперь они знают, к кому обратиться при необходимости», – уверена Ангелина Мищук.

Главное в Knowledge Sharing Evening – то, что это не митинг или совещание, а встреча увлечённых людей из коллектива, в котором всё завязано на таланте и интересе каждого конкретного человека:

«Информацию стараются подать не сухо, а через живое общение, – объясняет PR-менеджер. – Что это меняет? Она гораздо легче воспринимается, чем какой-нибудь большой учебник или даже статья в интернете».

И ни один учебник не сможет лучше объяснить сотрудникам, чего, например, от них и от себя ждёт отдел семантики:

«Лучшее понимание наших продуктов, как мы надеемся, позволит менеджерам и разработчикам более широко использовать семантические сервисы в своих проектах. С другой стороны, более тесное сотрудничество позволяет взглянуть со стороны на свою работу», – говорит руководитель отдела семантики Галина Троянова в докладе «What features can propose semantics for ES software products?».

Angular 2: «Крайне советую попробовать, но – прочитав документацию»

В узком смысле – для слушателей это возможность понять разработчика. Но в более широком – определиться, куда же развиваться дальше в динамичной сфере IT, где ещё 10 лет назад dial-up был повсеместным, а сейчас почти забыт.

«Знания в IT не являются «застывшими» и неизменными. Сфера очень динамичная. Человек может сейчас не работать с новой для себя технологией, но сходить на встречу и понять, стоит ли вникать глубже», – говорит Роман.

Например, multifunctional developer Артём Кустиков заново открыл для себя фреймворк Angular и советует другим:

«С первой версией опыт был скорее отрицательный, Angular был всего одним из инструментов. И уж точно не претендовал на роль основного. Новости по Angular 2 просматривал с 2015 года, поражаясь масштабности подхода (переписать весь код на TypeScript, убрать обратную совместимость, Virtual DOM…).

А в августе этого года на оценку пришел очередной проект со сложным UI на клиенте, и в очередной раз встал вопрос выбора фреймворка. Решил рискнуть и скачал… И затянуло! Работает именно так, как ожидалось. Крайне советую попробовать Angular 2 в работе. Но с одним обязательный условием – прочитать официальную документацию и парочку обзорных статей (эту и эту)»

Knowledge sharing: от студента к опытному разработчику

Обучение необходимо новичкам: университетская программа не позволяет охватить всё, что понадобится в работе. Да и преподавателей-практиков в ВУЗах недостаточно.

Не все студенты, например, знают о новых особенностях ECMAScript 6.

«ECMAScript 6 – это последняя (на момент подготовки доклада) версия спецификации в стадии релиза, которая повышает производительность и устраняет целые классы проблем в JavaScript. При грамотном использовании ES2015 код получается читабельнее, лаконичнее и даже стабильнее, – говорит .Net-разработчик Евгений Килейко. – Это, как-никак, первый масштабный релиз изменений спецификации ECMAScript за последние почти 20 лет!»

Система обмена знаниями способна создавать альтернативу платным курсам и помочь расти тем, кто находится в начале своей карьеры:

«К нам сейчас приходит много начинающих специалистов, – говорит Ангелина Мищук. – У них мало опыта, но большое желание расти. Это можно делать, общаясь с практикующими специалистами, которые добились успехов».

И есть у кого поучиться: по словам Ангелины, почти все тим-лиды Effectivesoft выросли в самой компании.