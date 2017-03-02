Данные за колючей проволокой. Фотоэкскурсия по дата-центру beCloud

В лесах у Колодищ, за колючим забором с 96 камерами по периметру, находится Республиканский центр обработки данных, созданный beCloud. Он первый в Беларуси аттестован по стандарту TIER III и построен всего за 8 месяцев. KV.by проведет для вас фотоэкскурсию по дата-центру.

Автобус везёт нас навстречу серверам, потом нужно пройти через проходную. Здесь только по паспортам – в очередной раз напоминает пресс-служба BeCloud. Голос на проходной говорит: «Толкайте сильней» – и мы попадаем туда, где журналисты нечастые гости.

Сначала кажется, что здесь нечего прятать. 12 гектаров земли, здания похожи на небольшой завод, на фоне деревья. Невысокий бетонный забор вряд ли помешает пройти внутрь тому, кто задался целью.

Но не так просто: вдоль забора растянуты колючая проволока и виброкабель, который зафиксирует нарушителя. Следом включатся инфракрасные прожекторы. И с поста охраны поспешат люди.

Некогда на этой земле находился объект, принадлежавший Министерству связи, были даже глушилки. Новый владелец выбрал участок для застройки, исходя из требований к безопасности стандартизирующего органа – Uptime institute.

«Здесь самое безопасное место в стране?» – смеются журналисты. – «С нашей охраной – возможно», – почти не улыбаясь отвечает главный инженер Игорь Авдеев.

РЦОД не только единственный в Беларуси, но к тому же сделан по современным технологиям. Он получил сертификат стандарта TIER III, который подразумевает надёжность на уровне 99,982%. Центр не может простаивать более 96 минут в год. И должен являться надёжным хранилищем данных. Здесь все системы дублированы.

РЦОД имеет автономные коммуникации: электричество, вода и линии связи. Сооружены свои дизель-генераторы.

Из сопредельных стран центры такого уровня есть в России, Польше, Литве и Латвии.

Самое важное здание – то, из которого выходят трубы. Это модуль, где находится технологическое оборудование ЦОДа. Рядом административно-бытовой корпус и вспомогательные системы. Далее находятся два бассейна с водой, которые сделаны по настоянию пожарных. Технику ими тушить не станут, максимум – бытовые помещения.

Административный корпус – здание с зеркальными стенами. У входа пост охраны.

«Сюда выведены все камеры», – говорит продолжающий экскурсию руководитель отдела мониторинга Дмитрий Мельников и ведёт в кабинет, где располагается отдел мониторинга.

На экранах видны основные показатели для мониторинга. На цветных графиках отображено состояние оборудование. Зелёным цветом, например, обозначена температура воздуха в холодных залах – 24 °С. Есть температура воздуха под полом и влажность.

Далее следуем вместе с начальником управления РЦОД Андреем Новиковым прямо к узлу связи. Сюда приходят все кабеля, здесь же находится коммуникационное оборудование.

Рядом склад, где хранится оборудование, которое уже прибыло, но пока не готово к монтажу. Самые крупные клиенты имеют собственные склады.

Дальше самое интересное и важное: машинный зал, который оберегают от песка. Люди надевают синие бахилы из целлофана.

Все коридоры модуля делятся на холодные и горячие. Говорят, самая высокая температура в горячем коридоре превышала 35 градусов. Она не нормируется.

В помещения попадает всё то тепло, в которое превращается потреблённая техникой энергия. Оно удаляется при помощи водно-воздушной системы охлаждения. Водное охлаждение обеспечивается 32 тоннами этиленгликоля.

Воздушное обеспечивают кондиционеры размером с человека. Они поставляют холодный воздух под пол, откуда он идёт в холодные коридоры. Регулируется и влажность в соответствии с SLA – соглашением об уровне обслуживания.

Над головой в модуле коммуникации, в жёлтом коробе – оптоволоконный кабель.

Модуль с технологическим оборудованием стоит целое состояние, и потому его берегут от пыли. Её удаляют с помощью избыточного давления, которое в то же время не ощущают люди. Но вход только через двойную дверь с тамбуром.

Цепочки аккумуляторных батарей, по 12 вольт каждая, по две в каждом белом ящике.

Система пожарной безопасности заслуживает отдельного внимания. Как уже сказано выше, водой здесь станут тушить разве что хозблок.

Всё же остальное в случае необходимости заморозят газом, который в нормативной концентрации безопасен для человека.

Красный инструмент в руках Андрея Новикова нужен для того, чтобы разбирать фальш-пол. Настоящий пол находится в 80 сантиметрах под нами. Это пространство занято трубами и проводами, которые здесь в изобилии.

Кстати, эта стенка контейнера окрашена сертифицированной в Беларуси краской человеком с сертификатом и «чуть ли не сертифицированной кисточкой, – говорит Андрей Новиков. – Это нельзя сделать ни в России, ни в Хорватии. Только здесь, под надзором МЧС».

Попутно он отметил: стена за спиной когда-нибудь будет демонтирована. За ней могут разместиться остальные стойки центра: пока их только 156 из возможных 624.

Мощности центра загружены на 30%. Системы ЦОДа использует 118-120 тысяч фирм. К концу 2017 года ресурсы госорганов должны будут также переместиться к beCloud.

Как предполагает руководство компании, их бизнес поможет реализовать социально значимые для страны проекты: создать системы мониторинга общественной безопасности, управления энергетикой, транспортом, здравоохранением.

Ещё один инновационный проект beСloud – Республиканская облачная платформа. Она будет запущена до конца 2017 года и сейчас находится на стадии проектирования.