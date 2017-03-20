"Носили сейфы весом в 300 кг с этажа на этаж". Айтишники о распределении после вуза

Для многих студентов распределение после бюджетного обучения – это испытание, которое необходимо пройти. Как не попасть на завод и оказаться в престижной компании с хорошей зарплатой? Как проходит распределение в государственной компании? Об этом и многом другом KV.by рассказали бывшие студенты.

Алексей, отрабатывает распределение в компании EPAM Systems, окончил БГУ (факультет радиофизики и компьютерных технологий)

Мне было совсем нетрудно распределиться. Но, я думаю, стоит начать с того, что работать я начал на 4 курсе, а распределился в совсем другую компанию (но об этом позже).

Я попал на работу через бесплатные курсы для студентов в компании JET BI, которые проходят несколько раз в год. Все сложилось удачно, я закончил курсы и попал на работу, и уже весь 5 курс я работал почти полный день.

Я был инженером-программистом, задачи были разные, но все связанные с разработкой программных продуктов: от стадии прототипа и оценки до ввода в эксплуатацию у заказчика. Компания была маленькая: штат – всего 20 человек, все друг друга знают, общение выведено на очень хороший уровень. Это был классный опыт, но мне захотелось попробовать что-то еще, поработать в большой компании. И у меня появилась возможность перераспределиться. Вот так я и оказался в EPAM.

Сейчас коллектив у меня очень крутой, все ребята очень отзывчивые, не отказывают в помощи. Я могу смело говорить, что реальность превысила мои ожидания, хотя и работаю здесь всего пару месяцев.

Само перераспределение проходило очень хорошо, проблем не возникло нигде. В компании, из которой я уходил, отнеслись с понимаем, что это мое личное решение. ЕРАМ помог со всеми документами, а университет не ставил никаких препятствий.

У моих одногруппников тоже не было никаких казусов с распределением. Все распределились туда, куда хотели. Но ребята, которые не смогли найти себе место, устраивались на работу с помощью университета. Предлагалось много вариантов, было из чего выбрать. Но, к сожалению, не все устроились удачно. Некоторые попали и на заводы, и в другие места, не очень интересные для молодого специалиста. Но, по крайней мере, все минчане остались отрабатывать распределение в Минске.

Артём, окончил БГУИР (факультет компьютерных систем и сетей), учится в аспирантуре, подрабатывает преподавателем в БГУИР, работает в Itransition

Распределение после студенчества я уже отработал в компании Itransition, в которой я работаю с четвертого курса. Магистратура у меня была заочная, что не освобождает от распределения. Распределение от аспирантуры обычно идет на эту же кафедру, где и была аспирантура, если, конечно, требуются кадры. Преподаю я полностью по своей инициативе, у меня не было никаких принудительных факторов.

Моя компания ориентирована на набор студентов, их обучение и внедрение в работу. Они устраивают курсы для студентов 3, 4 и 5 курсов, где на основе уже полученных университетских знаний преподают то, что используется конкретно в работе. При удачном прохождении курсов предлагают рабочее место. Вот так я после третьего курса и попал на работу.

Все, что требовалось к моменту распределения - это взять бумажку, что моя компания заинтересована принять меня на распределение, а университет без проблем распределил. Так разрешено делать всем IT-компаниям, которые входят в ПВТ. 90% всех студентов моего факультета пришли именно с такими бумажками со своих мест работы. Остальные 10% распределялись по общим заявкам. Так как выбор был довольно большой, то они остались довольны: несколько человек уехали к себе домой по распределению (например, на БМЗ в Жлобине), а некоторые выбрали работу с очень достойной зарплатой.

На работе с самых первых дней я был вовлечен в разработку программного обеспечения для сайтов и приложений. Постепенно мне доверяли более сложные задачи, но помогали всеми силами, чтобы я смог осилить поставленную задачу. Работу делает не отдельный человек, а целая команда, в которой ты учишься и развиваешься.

Запомнился момент, когда мне необходим был спонсор в поездке на международную олимпиаду в сфере IT-технологий. Университет решил не поддерживать меня, а работодатель без проблем оплатил поездку, проживание и суточные. Причем это было сделано без каких-либо дополнительных обязательств с моей стороны.

Через год магистратуры заведующий кафедры попросил помочь преподавателю вести один предмет, так как в этот учебный год материал нужно было одновременно читать сразу шести потокам (дневное, вечернее, заочное), а это была очень сложная задача. Мне доверили для первого раза взять вечерников и заочников. И вести не только практический курс, но и читать лекции. Чтение лекций – это хороший опыт, ведь нужно полтора часа читать связный материал и разбираться досконально в предмете. На подготовку одной лекции у меня уходит около 10 часов работы дома.

Параллельно с данным курсом мы решили попробовать новое направление – робототехника. Желание и некоторый объем знаний у меня уже был. И после первого семестра были получены очень даже хорошие результаты, студенты проявили желание потратить больше времени на учебу (даже в рамках того, что они работают) и сделать что-то «в железе», а не чертежами и схемами на бумаге, как это обычно происходит.

Во время пар не только студенты узнают что-то новое: преподаватели тоже подхватывают какие-то новые возможности роста и развития. Именно такого общения может и не хватать на работе в софтверной компании, где круг общения намного меньше, а основные увлечения все-таки направлены в одну сторону.

Тем, кто скоро попадет на распределение, я бы хотел дать один совет: заранее ищите место, куда хотите распределиться. На самом мероприятии по распределению у вас будет очень мало времени, там легко растеряться и ошибиться.

Полина, окончила БГУ (факультет прикладной математики и информатики), отрабатывает распределение в компании Oxagile

Я работала с четвертого курса по специальности, так что к концу зимней сессии на пятом курсе у меня уже был год опыта. Назовем эту компанию Х. Я проходила на Х и преддипломную практику. Зимой мне написали письмо о приглашении на распределение, хотя бумажки подать надо было до конца марта.

Однако у меня полгода не было проекта, зарплату не повышали, поэтому я пошла по собеседованиям. Очень часто, если приносишь офер из другой компании, сразу дают и повышение, и интересный проект!

Я получила офер из компании Oxagile, которая мне очень понравилась. Согласились написать письмо сразу же, хотя я не прошла даже испытательный срок (дело было в феврале-начале марта, время стало поджимать). В Х начали ругаться и не хотели меня отпускать, но и денег не давали. Но все удалось, и в марте я оказалась в компании Oxagile.

К началу распределения у меня уже было полтора года чистого опыта, а к этой работе я готовилась и в университете, и на курсах, так что это именно то, чего я ожидала. Компания дает развиваться, помогает, коллектив хороший, постоянно учусь.

Как и в Х, так и в Oxagile я работаю Full Stack developer. Работа сама по себе не из легких. Нужно читать много технической литературы, а часто просто лень этим заниматься. Самое сложное – это борьба с собой.

Стоит отметить, что еще никто не смотрит на твое распределение. Ты просто работник. Хорошо работаешь – отлично, нет – можешь вылететь. Например, у меня уже было повышение зарплаты, потому что я приношу деньги компании. Это я к тому, что никто не держит распределением за «спасибо». Я этого боялась, этим пугали («ну вот, распределят в «дыру», и будешь за три рубля впахивать»). В сфере IT такого нет, потому что все понимают, что мотивированный специалист куда лучше бесплатного.

Еще сложно было перестроиться с учебы на работу. Что ты отвечаешь за то, что делаешь. Что никто возиться с тобой не будет. В самом начале я боролась с прокрастинацией. От этого постепенно ушла, повысила производительность, выработала режим.

Совет: не рассчитывайте сразу на высокую зарплату. Все этого хотят, но ошибаются. Сначала зарплаты минимальные.

Максим, отработал распределение в государственной компании

Распределение прошло легко, так как я выбрал государственное предприятие. Я принял это решение сам, ближе к концу учебной практики. Как узнали, что я буду туда распределяться, 10 минут – и все документы на меня готовы. Я прошёл все инстанции, а последней была формальность - разговор (собеседование) у начальника кадров. Потом мне выдали пропуск.

Я работал программистом и вел проекты для отечественных (и не только) военных структур со всеми отсюда вытекающими. Но, как говорится, «хлебнул горя», хотя все было ожидаемо. Я столкнулся с непониманием и твердолобостью начальства, с разобщенностью коллектива по причине слабоэффективного контроля рабочего процесса со стороны начальства, со множеством ненужных задач и использованием устарелых технологий. Мы, программисты, вчетвером носили сейфы весом в 300 кг с этажа на этаж.

Зато я побывал на «взрослом новогоднем утреннике» и даже выехал зимой в детский лагерь, который тогда принадлежал предприятию. В общем, впечатлений хватит на всю жизнь. Я ушел из этой компании сразу после отработки распределения.

Илья, окончил БГУ (факультет прикладной математики и информатики), отрабатывает распределение в компании Viber

Буду краток. Распределиться не так уж и сложно, если компания заинтересована в тебе. Но с компанией Viber другой вопрос: туда довольно сложно попасть. Она как одна большая семья, в которой всем комфортно, открытых позиций почти не бывает. Мне повезло, потому что стартовал новый проект внутри компании, требовался специалист. В то время мне довелось выступить на мероприятии, где меня заметили и пригласили на собеседование.

Я не знаю, размещали ли вакансию на эту позицию, но приглашение на собеседование приятно удивило. Ребятам, которые проводили собеседование, я понравился, хоть они и боялись, что у меня еще мало опыта для работы в такой компании. Но они решили рискнуть. Так я оказался в Viber. Работается в компании хорошо. У нас дружный и очень сильный коллектив, поэтому я каждый день прихожу на работу с радостью.