"Носили сейфы весом в 300 кг с этажа на этаж". Айтишники о распределении после вуза

Версия для печатиВерсия для печати

Для многих студентов распределение после бюджетного обучения – это испытание, которое необходимо пройти. Как не попасть на завод и оказаться в престижной компании с хорошей зарплатой? Как проходит распределение в государственной компании? Об этом и многом другом KV.by рассказали бывшие студенты.

 

Алексей, отрабатывает распределение в компании EPAM Systems, окончил БГУ (факультет радиофизики и компьютерных технологий)

Мне было совсем нетрудно распределиться. Но, я думаю, стоит начать с того, что работать я начал на 4 курсе, а распределился в совсем другую компанию (но об этом позже).

Я попал на работу через бесплатные курсы для студентов в компании JET BI, которые проходят несколько раз в год. Все сложилось удачно, я закончил курсы и попал на работу, и уже весь 5 курс я работал почти полный день.

Я был инженером-программистом, задачи были разные, но все связанные с разработкой программных продуктов: от стадии прототипа и оценки до ввода в эксплуатацию у заказчика. Компания была маленькая: штат – всего 20 человек, все друг друга знают, общение выведено на очень хороший уровень. Это был классный опыт, но мне захотелось попробовать что-то еще, поработать в большой компании. И у меня появилась возможность перераспределиться. Вот так я и оказался в EPAM.

Сейчас коллектив у меня очень крутой, все ребята очень отзывчивые, не отказывают в помощи. Я могу смело говорить, что реальность превысила мои ожидания, хотя и работаю здесь всего пару месяцев.

Само перераспределение проходило очень хорошо, проблем не возникло нигде. В компании, из которой я уходил, отнеслись с понимаем, что это мое личное решение. ЕРАМ помог со всеми документами, а университет не ставил никаких препятствий.

У моих одногруппников тоже не было никаких казусов с распределением. Все распределились туда, куда хотели. Но ребята, которые не смогли найти себе место, устраивались на работу с помощью университета. Предлагалось много вариантов, было из чего выбрать. Но, к сожалению, не все устроились удачно. Некоторые попали и на заводы, и в другие места, не очень интересные для молодого специалиста. Но, по крайней мере, все минчане остались отрабатывать распределение в Минске.

 

Артём, окончил БГУИР (факультет компьютерных систем и сетей), учится в аспирантуре, подрабатывает преподавателем в БГУИР, работает в Itransition

Распределение после студенчества я уже отработал в компании Itransition, в которой я работаю с четвертого курса. Магистратура у меня была заочная, что не освобождает от распределения. Распределение от аспирантуры обычно идет на эту же кафедру, где и была аспирантура, если, конечно, требуются кадры. Преподаю я полностью по своей инициативе, у меня не было никаких принудительных факторов.

Моя компания ориентирована на набор студентов, их обучение и внедрение в работу. Они устраивают курсы для студентов 3, 4 и 5 курсов, где на основе уже полученных университетских знаний преподают то, что используется конкретно в работе. При удачном прохождении курсов предлагают рабочее место. Вот так я после третьего курса и попал на работу.

Все, что требовалось к моменту распределения - это взять бумажку, что моя компания заинтересована принять меня на распределение, а университет без проблем распределил. Так разрешено делать всем IT-компаниям, которые входят в ПВТ. 90% всех студентов моего факультета пришли именно с такими бумажками со своих мест работы. Остальные 10% распределялись по общим заявкам. Так как выбор был довольно большой, то они остались довольны: несколько человек уехали к себе домой по распределению (например, на БМЗ в Жлобине), а некоторые выбрали работу с очень достойной зарплатой.

На работе с самых первых дней я был вовлечен в разработку программного обеспечения для сайтов и приложений. Постепенно мне доверяли более сложные задачи, но помогали всеми силами, чтобы я смог осилить поставленную задачу. Работу делает не отдельный человек, а целая команда, в которой ты учишься и развиваешься.

Запомнился момент, когда мне необходим был спонсор в поездке на международную олимпиаду в сфере IT-технологий. Университет решил не поддерживать меня, а работодатель без проблем оплатил поездку, проживание и суточные. Причем это было сделано без каких-либо дополнительных обязательств с моей стороны.

Через год магистратуры заведующий кафедры попросил помочь преподавателю вести один предмет, так как в этот учебный год материал нужно было одновременно читать сразу шести потокам (дневное, вечернее, заочное), а это была очень сложная задача. Мне доверили для первого раза взять вечерников и заочников. И вести не только практический курс, но и читать лекции. Чтение лекций – это хороший опыт, ведь нужно полтора часа читать связный материал и разбираться досконально в предмете. На подготовку одной лекции у меня уходит около 10 часов работы дома.

Параллельно с данным курсом мы решили попробовать новое направление – робототехника. Желание и некоторый объем знаний у меня уже был. И после первого семестра были получены очень даже хорошие результаты, студенты проявили желание потратить больше времени на учебу (даже в рамках того, что они работают) и сделать что-то «в железе», а не чертежами и схемами на бумаге, как это обычно происходит.

Во время пар не только студенты узнают что-то новое: преподаватели тоже подхватывают какие-то новые возможности роста и развития. Именно такого общения может и не хватать на работе в софтверной компании, где круг общения намного меньше, а основные увлечения все-таки направлены в одну сторону.

Тем, кто скоро попадет на распределение, я бы хотел дать один совет: заранее ищите место, куда хотите распределиться. На самом мероприятии по распределению у вас будет очень мало времени, там легко растеряться и ошибиться.

 

Полина, окончила БГУ (факультет прикладной математики и информатики), отрабатывает распределение в компании Oxagile

Я работала с четвертого курса по специальности, так что к концу зимней сессии на пятом курсе у меня уже был год опыта. Назовем эту компанию Х. Я проходила на Х и преддипломную практику. Зимой мне написали письмо о приглашении на распределение, хотя бумажки подать надо было до конца марта.

Однако у меня полгода не было проекта, зарплату не повышали, поэтому я пошла по собеседованиям. Очень часто, если приносишь офер из другой компании, сразу дают и повышение, и интересный проект!

Я получила офер из компании Oxagile, которая мне очень понравилась. Согласились написать письмо сразу же, хотя я не прошла даже испытательный срок (дело было в феврале-начале марта, время стало поджимать). В Х начали ругаться и не хотели меня отпускать, но и денег не давали. Но все удалось, и в марте я оказалась в компании Oxagile. 

К началу распределения у меня уже было полтора года чистого опыта, а к этой работе я готовилась и в университете, и на курсах, так что это именно то, чего я ожидала. Компания дает развиваться, помогает, коллектив хороший, постоянно учусь.

Как и в Х, так и в Oxagile я работаю Full Stack developer. Работа сама по себе не из легких. Нужно читать много технической литературы, а часто просто лень этим заниматься. Самое сложное – это борьба с собой.

Стоит отметить, что еще никто не смотрит на твое распределение. Ты просто работник. Хорошо работаешь – отлично, нет – можешь вылететь. Например, у меня уже было повышение зарплаты, потому что я приношу деньги компании. Это я к тому, что никто не держит распределением за «спасибо». Я этого боялась, этим пугали («ну вот, распределят в «дыру», и будешь за три рубля впахивать»). В сфере IT такого нет, потому что все понимают, что мотивированный специалист куда лучше бесплатного.

Еще сложно было перестроиться с учебы на работу. Что ты отвечаешь за то, что делаешь. Что никто возиться с тобой не будет. В самом начале я боролась с прокрастинацией. От этого постепенно ушла, повысила производительность, выработала режим.

Совет: не рассчитывайте сразу на высокую зарплату. Все этого хотят, но ошибаются. Сначала зарплаты минимальные.

 

Максим, отработал распределение в государственной компании

Распределение прошло легко, так как я выбрал государственное предприятие. Я принял это решение сам, ближе к концу учебной практики. Как узнали, что я буду туда распределяться, 10 минут – и все документы на меня готовы. Я прошёл все инстанции, а последней была формальность - разговор (собеседование) у начальника кадров. Потом мне выдали пропуск.

Я работал программистом и вел проекты для отечественных (и не только) военных структур со всеми отсюда вытекающими. Но, как говорится, «хлебнул горя», хотя все было ожидаемо. Я столкнулся с непониманием и твердолобостью начальства, с разобщенностью коллектива по причине слабоэффективного контроля рабочего процесса со стороны начальства, со множеством ненужных задач и использованием устарелых технологий. Мы, программисты, вчетвером носили сейфы весом в 300 кг с этажа на этаж.

Зато я побывал на «взрослом новогоднем утреннике» и даже выехал зимой в детский лагерь, который тогда принадлежал предприятию. В общем, впечатлений хватит на всю жизнь. Я ушел из этой компании сразу после отработки распределения.

 

Илья, окончил БГУ (факультет прикладной математики и информатики), отрабатывает распределение в компании Viber

Буду краток. Распределиться не так уж и сложно, если компания заинтересована в тебе. Но с компанией Viber другой вопрос: туда довольно сложно попасть. Она как одна большая семья, в которой всем комфортно, открытых позиций почти не бывает. Мне повезло, потому что стартовал новый проект внутри компании, требовался специалист. В то время мне довелось выступить на мероприятии, где меня заметили и пригласили на собеседование.

Я не знаю, размещали ли вакансию на эту позицию, но приглашение на собеседование приятно удивило. Ребятам, которые проводили собеседование, я понравился, хоть они и боялись, что у меня еще мало опыта для работы в такой компании. Но они решили рискнуть. Так я оказался в Viber. Работается в компании хорошо. У нас дружный и очень сильный коллектив, поэтому я каждый день прихожу на работу с радостью.

Рубрики: 

Теги: 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Всего голосов: 3
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Ниачом. У каждого с ВО так или иначе было распределение.

В моё время все оставались в Минске; конкурс был лишь в армию. В армию из группы ушли 3 человека, теперь полковники запаса и на пенсии заняты работой.

cheeky

Гы. Моего распределения они не видали: ТуркВО, СаВО, ЗакВО, ЗабВО (Забудь как выбраться отсюда), Сибирь... :) Дальний Восток и Крайний Север разобрали до меня. Но можно было выбирать.

Аватар пользователя mike

mike

Вообще-то наши парни имели специальность "тропосферная радиорелейная связь". Служили на точках. Преимущество распределения -- возможность уйти в запас после двух лет. Но никто не уволился.

Мы любили "спецподготовку", даже строевую.

Аватар пользователя mental

mental

Мне так нравятся комментарии на КВ, это даже лучше онлайнера. ПесТня просто. Радовались распределению? Забайкалье? Надо и современную молодежь туда, БАМ строить? Окститесь, времена уже не те, и хорошо. Все эти совковые рудименты вроде бесплатного высшего и распределения - это убожество, от которого нужно стремительно избавляться. Зачем на эти толпы бездельников, которые сначала учатся через пень-колоду, а потом даже работу найти не могут? Сколько можно всех за ручку водить до старости? Сначала сопли вытирают до сорока лет, а потом не знают, что делать с ними. Вводят налоги на тунеядцев. Так это именно из-за таких, которые радуются распределению. Программисты не должны носить сейфы, а люди с дипломом экономиста не должны таксовать. Это так и только так. Пока все это не поняли, жизнь в этой стране лучше не станет.

-1

Добавить комментарий