Samsung возглавила мировой рейтинг по продажам OLED-мониторов

Компания Samsung Electronics, лидер в области производства дисплеев, возглавила мировой рейтинг по продажам OLED-мониторов всего через год после выпуска первой OLED-модели — 34-дюймового игрового монитора Odyssey OLED G8 (модель G85SB).

По данным International Data Corporation (IDC), в 2023 году компания Samsung Electronics заняла лидирующие позиции на мировом рынке OLED-мониторов с долей 34,7% по общему доходу и 28,3% по объему продаж.

Пятый год подряд компания Samsung сохраняет свое лидерство и на мировом рынке игровых мониторов в целом, занимая долю в 20,8% по общему доходу от продаж. Samsung продолжит расширять линейку игровых мониторов и пополнять ее новыми OLED-моделями Odyssey, используя фирменную OLED-технологию от Samsung.