Google представила серверный ИИ-процессор Trillium

Компания Alphabet, материнская компания Google, представила продукт под названием Trillium в своем семействе чипов для центров обработки данных, который, по ее словам, почти в пять раз быстрее, чем его предыдущая версия.

Усилия Alphabet по созданию специализированных чипов с ИИ для центров обработки данных представляют собой одну из немногих жизнеспособных альтернатив Nvidia. Nvidia контролирует примерно 80% рынка чипов с ИИ для центров обработки данных, а подавляющее большинство из оставшихся 20% — это различные версии TPU от Google.

По данным Google, чип Trillium шестого поколения обеспечит в 4,7 раза лучшую вычислительную производительность по сравнению с TPU v5e, чипом, разработанным для поддержки технологии, которая генерирует текст и другие мультимедийные данные из больших моделей. Процессор Trillium на 67% более энергоэффективен, чем v5e. Новый чип будет доступен облачным клиентам в конце 2024 года, сообщила компания.