Apple представила новый iPad mini с поддержкой ИИ

Apple выпустила пресс-релиз, в котором анонсировала обновленный iPad mini, причем без традиционной масштабной презентации. Это первое обновление самого компактного планшета компании с 2021 года. Устройство сохранило прежний дизайн, но теперь оснащено более мощной начинкой, включая графическое ускорение с трассировкой лучей и ИИ-ускоритель для Apple Intelligence.

Новый iPad mini выделяется улучшенными техническими характеристиками: он оснащен чипом A17 Pro, который обеспечивает на 30 % более высокую производительность центрального процессора (2 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных ядра), а также графическую подсистему с увеличенной производительностью на 25 % и Neural Engine, работающий вдвое быстрее по сравнению с предыдущей версией. Устройство теперь поддерживает обновлённый стилус Apple Pencil Pro, что будет особенно полезно для художников, использующих iPad mini.

Кроме того, минимальный объем встроенной памяти увеличился с 64 до 128 Гбайт, также доступны варианты на 256 и 512 Гбайт. Усовершенствован беспроводной чип с поддержкой Wi-Fi 6E, а подключение через порт USB Type-C стало быстрее. Также появились новые цвета — сиреневый и голубой, хотя они менее яркие, чем у iPhone 16.

Сохранение большинства функций с улучшенными техническими характеристиками оправдано: производитель акцентирует внимание на пакете возможностей искусственного интеллекта Apple Intelligence — его поддержка должна быть доступна на большинстве устройств в линейке. Кроме более быстрого ИИ-ускорителя, было добавлено аппаратное ускорение трассировки лучей, что положительно скажется на качестве графики в играх премиум-класса.

Новый iPad mini будет продаваться от $499 за модель только с Wi-Fi и от $649 за вариант с Wi-Fi и мобильной связью.