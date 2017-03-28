«Махнул рукой на саморазвитие и повесил на себя ярлык «гуманитарий». Айтишники о том, есть ли в будущем место для гуманитариев

В то время, когда технологии выходят на первый план, а самыми оплачиваемыми профессиями из месяца в месяц остаются «айтишные» должности, на гуманитариях практически поставили крест. Гуманитариям язвительно прочат свободную кассу в фастфуд-ресторане, да любой школьник знает, что поступать нужно на программиста.

Но все ли так однозначно? Расспросили работников IT-сферы о том, каким им видится будущее гуманитариев.

Евгений, Lead Software Test Automation Engineer

– Я уверен, что в будущем есть место гуманитариям. Даже в IT-сфере они могут успешно работать. За годы работы я узнал много специалистов-гуманитариев, которые очень неплохо справляются. Из гуманитариев получаются просто отличные функциональные тестировщики или бизнес-аналитики. А дальше – все дело вкуса и желания. Если захочется, гуманитарий может даже погружаться глубоко в программирование.

В ИТ всегда сесть спрос на толковых людей. Просто часто сами гуманитарии не хотят изучать что-то принципиально новое. Они заканчивают какие-нибудь невнятные курсы и думают, что их сразу возьмут на работу. А ведь кроме программы курсов нужно знать еще много чего.

По моему опыту, дело не в том, что «не могу», а в том, что « не хочу». Конечно, если человек может часами говорить о Достоевском, но не справляется с элементарным Excel, то в IT путь ему будет закрыт.

Даже если будущее будет высокотехнологичным, гуманитарным профессиям в нем останется место. И именно такие специалисты будут основными пользователями технического прогресса. Иначе для кого же мы трудимся?

Денис, UI/UX-дизайнер

– В моей сфере хватает гуманитариев. Что я о них думаю? Ну, тестируют неплохо. Но настоящие дизайнеры из художников совсем не получаются. А вот выпускник ПТУ, который должен был бы ремонтировать трамваи, бывает, очень даже круто пишет код. Часто получше, чем дипломированные специалисты.

Человек вряд ли рождается технарем или гуманитарием. Да, наверняка есть склонности: быстро считать или писать романы. Но большинство все-таки выбирает профессию по совету бабушки, мамы или еще кого-то. Или смотрит на общие настроения в обществе: все айтишники – и я айтишник. А ведь на самом деле очень многим людям, которые работают в IT, на самом деле в этой сфере не место. Как и многим учителям, например, никогда не стоит учить детей.

И все же – для гуманитариев будущее есть. Самый понятный мне вариант – психологи. Их вряд ли будет способна заменить даже самая толково построенная нейросеть. Человек – сложное существо, машина его не поймет. Кстати, дорога будет открыта и для маркетологов – они тоже умеют играть на человеческих слабостях и прихотях.

Гуманитарии всегда будут нужны в креативных профессиях и индустриях: в литературе, кино, искусстве. Если этим будет заниматься машина или «черствый» технарь, все будет получаться одинаковым и сухим. А людям, так или иначе, нужно разнообразие.

Как по мне, каждый должен заниматься своим делом, к которому лежит душа. Программист пусть пишет код, повар пусть готовит, а историк пусть исследует и пишет книги. В IT сейчас крутится много денег, но конкретно в Беларуси эта сфера сильно переоценена. И те люди, которые лезут в нее исключительно ради заработка, делают только хуже. И гуманитарии тоже лезут: каждая вторая студентка МГЛУ мечтает стать тестировщицей. И это крайне грустно.

Алесь, системный инженер (DevOps)

– Я уверен, что гуманитарии и технари тесно связаны между собой. Одни без других существовать не могут. Это как с детьми: нужны два человека, чтобы получился ребенок. Представьте: технарь изобретает какой-нибудь новый гаджет, но у него не хватает фантазии и навыков, чтобы придумать красивый корпус или связано написать к нему инструкцию. И тут наступает время гуманитариев.

Или, к примеру, то же обучение детей. Без базовых знаний языка, навыков общения и психологии толковый технарь все равно не получится. А если технари утверждают, что гуманитарии не нужны, то они противоречат сами себе. Даже в такой технологичной сфере, как IT, есть айтишники-технари, а есть айтишники-гуманитарии.

Будущее, как мне кажется, за людьми-универсалами. Уже сейчас гуманитариев или технарей в чистом виде практически нет. Я, например, не считаю себя ни гуманитарием, ни технарем в полном смысле. Моя работа связана и с тем, и с другим. Мне нужно обладать набором как технических знаний, так и гуманитарных: языки, психология, основы дизайна.

Да, технологии развиваются, многое переходит на машинный труд. И, вероятно, в некоторых профессиях необходимость отпадет. Но это не значит, что гуманитарии станут не нужны. К примеру, чтобы учителей заменили программы, нужно разрабатывать искусственный интеллект, который вдобавок будет еще и способен самообучаться. До этого мы дойдет еще очень не скоро, точно не в ближайшие 50-100 лет.

Даже в условиях IT, если ты будешь обладать исключительно техническими знаниями, ты, конечно, будешь цениться как специалист. Но на продвижение по карьерной лестнице можно особенно не рассчитывать. Если ты в достаточной мере не знаешь языка, не можешь стройно и корректно излагать свои мысли в письменном и устном виде, то не помогут никакие коррекции и автозамены. Даже если с точки зрения грамматики будет все хорошо, текст может быть бессвязным: «водичка, картошка, кипячение» – вот и разбирайся.

Разговоры о том, что гуманитарии не нужны, а их место только на кассе в «Макдональдсе», актуальны только для постсоветского пространства. Все потому, что у нас сложились такие товарно-экономические отношения. Люди считают: раз дяди из-за бугра могут выложить за технологии в десятки раз больше, чем здесь предлагают за гуманитарные науки, то значит, гуманитарии не нужны. Хотя в Европе и США айтишники часто получают ту же зарплату, что и преподаватели.

У нас любой, кто закончил какую-нибудь «хабзу», кричит, что он крутой технарь, а гуманитариям нужно только сортиры мыть. Эти же «технари» говорят о том, что айтишники ковыряют в носу и деньги лопатой гребут. Отсюда такое радикальное отношение и споры насчет судьбы гуманитариев. Это парадокс России, Беларуси и других постсоветских стран.

Если в мире не будет гуманитарных наук, наша жизнь будет одинокая, жалкая, грязная, жестокая и, наверняка, короткая. Важно понимать, что вклад гуманитарных наук сложнее унифицировать и отследить, нежели технические достижения.

Кирилл, Net-разработчик

– До определенного момента я вообще не думал о разнице между гуманитариями и технарями. Просто склонности у человека есть в ту или иную сторону. Но потом понял, что гуманитариями люди становятся от лени. Когда им лень вникать во что-то посложнее привычного, они опускают руки и говорят: «я гуманитарий, мне не дано».

Я уверен, что любой человек способен освоить любую профессию. Исключение – только физические ограничения. Поэтому, когда люди говорят мне, что они гуманитарии, я закатываю глаза (как Дауни Младший на известном меме). Я просто сразу понимаю, что это ленивый человек, который махнул рукой на саморазвитие и повесил на себя ярлык «гуманитарий».

Если будут сохраняться тенденции последних лет, то «гуманитариям» будет все сложнее находить себе применение. Уже сейчас многие испытывают трудности с поиском работы, а дальше все это будет только усугубляться. Если работник не готов прокачиваться, развиваться и осваивать новое – он никому не нужен. И пока «гуманитарии» будут козырять прочитанными сотнями книжек и не справляться с алгоритмами, основами информатики – грош им цена.

Чем гуманитарии будут заниматься? Может, покажусь грубым, но сфера услуг ждет с распростертыми объятиями. Чтобы быть официантом, сидеть на ресепшен, красить ногти - вовсе не нужно быть технарем или естественником. Вообще особых мозгов не нужно, только навыки.

Гуманитарии могут работать в колл-центрах, и то не технических. Как показывает практика, девочка без технического бекграунда никак не может мне помочь в техподдержке интернет-провайдера. Меня раздражает, что нет готовности и желания осваивать свою профессиональную сферу. Если так, то нечего жалеть этих «гуманитариев», они получают ровно то, чего заслуживают.

Дмитрий, преподаватель Образовательного центра Парка Высоких Технологий

– На мой взгляд, для гуманитариев есть место в высокотехнологичном будущем. Даже сейчас на примере Game Stream можно увидеть тенденцию к увеличению количества сотрудников не технических специальностей. Одна их главных задач – продвигать продукт, созданный компанией. Вторая – создать условия, которые повысят качество и комфорт работы в компании. Тем более, если говорить об идеях, то технари – это не самые творческие в этом плане.

Правда, именно «специалистов» гуманитариев в процентном соотношении от общего количества гуманитариев намного меньше, чем «специалистов» технарей. Это, если говорить о нашей стране. Поэтому до сих пор актуальны предрассудки о том, что гуманитарии никому не нужны. Пока в нашей стране будут ценить «корочку», а не знания, так и будет.

Если гуманитарий не готов учиться хотя бы азам технических навыков, для них, конечно, нет места ни в IT, ни в других сферах. Они могут быть очень эрудированными, но если не могут разобраться с Word или перезагрузкой компьютера – все бесполезно. В то же время, среди моих знакомых есть те, кто часами готов рассуждать о Ницше, но в то же время прекрасный разработчик.

Конечно, многие гуманитарные профессии видоизменятся в будущем, некоторые, возможно, даже исчезнут. Все течет, все меняется, как говорил Гераклит. Но одно точно останется неизменным: человек будет стремится к свершениям: открывать новые планеты, галактики, развивать искусственный интеллект и так далее. Если развитие остановится, это приведет к упадку всего человечества. Поэтому в мире нет места тем, кто не может созидать.

Дарья, HR-специалист

– Важно понимать, кто такой «гуманитарий». Это тот, кто говорит на трех-четырех языках, может сделать лингвистический анализ текста, хорошо знает историю? Или тот, кто не понимает, как решить простое уравнение? Если первый случай, то, безусловно, место для таких работников есть и будет.

Есть ли место гуманитариям именно в IT? Это вопрос желания. Если эта сфера человеку безумно интересна, есть желание в ней развиваться и работать, тогда, конечно. Но если человек просто наслушался историй о том, как ему выплатят золотые горы за сидение на пятой точке – ничего не получится, такие люди «сливаются» очень быстро.

Гуманитарий может работать, где угодно и кем угодно, если захочет и приложит к этому усилия. В IT для гуманитариев есть место среди тестировщиков, менеджеров, «продажников», административных работников, да даже среди программистов. Уже сейчас часто приходят пробоваться люди гуманитарных специальностей. На тестировщиков и вовсе чаще приходят те, кто к техническим наукам отношения имеет мало, - учителя, переводчики, доктора, бывшие студенты гуманитарных вузов.

Тестировщик – это профессия, близкая к учителю: нужно искать ошибки. Только руководствоваться приходится не правилами русского языка, а несколько иными законами. Для менеджеров необходимо знание языка, умение сглаживать конфликты и прогнозировать риски. Чтобы работать менеджером, нужны высокие навыки коммуникации – этого у многих гуманитариев в избытке. На административных должностях и «в продажах» для работы также требуется минимум технических навыков, достаточно желания во всем разобраться.

С программированием тоже уже нет никаких проблем. Сейчас все языки программирования высокого уровня, поддерживают современные парадигмы – грубо говоря, код пишется просто на английском. Все остальное – это компилятор. Машинный код сейчас уже почти никто не пишет, распространены шаблоны проектирования, не нужно самому все придумывать. Даже дизайн создается из готовых базовых элементов. Нужно только уметь связывать компоненты воедино, иметь представление о том, как все это должно работать, чтобы в случае чего исправить ошибку или изменить логику работы под новые требования.

Даниил, математик-программист

– Если следить за тенденциями, то скоро не только гуманитарии, но и технари не будут никому нужны. Все движется к тотальной автоматизации всего и вся. Однако легче всего автоматизировать вещи, которые поддаются определенным строгим правилам. Как правило, это техника.

Сейчас гуманитарные науки очень сложно поддаются технологиям, потому что они – продукт переплетения человеческой фантазии и жизненного опыта, и часто не поддаются конкретным правилам.

Но, увы, и они сдаются под тяжестью прогресса. Нейросети уже могут рисовать картины в определенном стиле, могут сочинять плохую, но уже с определенным мотивом музыку.

Машины умеют определять тональность текста, узнавать, например, агрессию в тексте. Могут сами генерировать тексты. Все зависит от вычислительных мощностей. У компании IBM есть суперкомпьютер Watson, который учится разным гуманитарным вещам, но он очень далек от идеала. В ближайшие 20-30 лет не стоит ждать радикальных перемен.



Но есть теоретики, например, техно-пророк из Google, Рей Курцвел, который говорит, что в 45-ом году будет очень резкий технологический скачок, после которого мозг человека не сможет осознать технологический прогресс, что, в свою очередь, должно привести к довольно быстрому слиянию гуманитарных и технических дисциплин из-за быстрого роста прогресса.

Ничего не изменится в ближайшие годы, а дальше уже будет не так важно – гуманитарий ты или технарь, все равно не угонишься за компьютером.