Что делать, если потеряли или сломали банковскую карточку. Полная инструкция для пользователей

Банковские карты прочно вошли в жизнь почти каждого белоруса. Государство способствует постепенному переходу исключительно на безналичные расчеты. Поэтому каждый так или иначе сталкивается с различными нюансами использования карточек. KV.by составили для вас подробную инструкцию на все случаи жизни.

Что делать, если потеряли карточку/карту украли?

Если не можете найти свою карточку и предполагаете, что могли ее потерять, первым делом нужно заблокировать ее. Если вы запомнили номер для экстренной блокировки, который указан на обратной стороне карточки – наберите его. Если нет, обратитесь на горячую линию банка, который обслуживает карту. Клиентская поддержка работает круглосуточно, поэтому звоните сразу же, как только заметили потерю.

После того, как карточка заблокирована – ваши деньги в безопасности. Нужно посетить офис своего банка и подать заявление о занесении карточки в «стоп-лист».

Важно: банк несет ответственность за средства на счету только с момента письменного обращения для занесения в «стоп-лист».

Что делать, если карточка нашлась, а вы ее уже заблокировали?

Если карточка уже найдена, а вы успели обратиться в банк и заблокировать свой счет, нужно набрать номер для экстренных ситуаций с обратной стороны карты и сообщить о находке. Затем нужно обратиться в свой банк с просьбой разблокировать карту.

Важно: будьте готовы к тому, что вам придется сообщить личные сведения: фамилию, имя, отчество и кодовое слово, которое вы указывали при получении карты в банке.

Что делать, если банкомат или другой аппарат «зажевал» карточку?

Если банкомат или платежный терминал «зажевал» вашу карточку, нужно:

- перепроверить, действительно ли устройство не может вернуть карту (иногда устройствам требуется некоторое время для проведения операции). Нажмите кнопку «Отмена» на панели и подождите некоторое время;

- набрать номер, указанный на банкомате или терминале. Сообщите о том, что аппарат не выдает вашу карту обратно;

- позвонить на горячую линию своего банка и заблокировать карту;

- обратиться в банк с заявлением для перевыпуска карты;

- чтобы получить наличные деньги с карты, нужно будет написать в банке заявление, тогда средства выдадут наличными деньгами.

Что делать, если вы нашли чужую карточку?

Если вы нашли чужую банковскую карту, обратите внимание, в каком банке она обслуживается. И отнесите ее в ближайшее отделение этого банка. На обратной стороне карточки можно найти адрес отделения банка, куда следует вернуть карту – если есть время и желание, доставьте карту туда.

Важно: ни в коем случае не выкладывайте в интернет и не сообщайте иным образом данные владельца, указанные на карте (это касается и фотографии карточки). Не пытайтесь снять средства с карты или расплатиться ей в магазине – установить место и лицо, воспользовавшееся картой в последний раз, правоохранителям относительно несложно.

Нужно ли менять карту, если изменилась фамилия или имя?

Если у вас изменилась фамилия или имя в паспорте, нужно обратиться в банк и заказать изготовление карты-дубликата с обновленными данными. В заявлении нужно будет указать уже обновленную (измененную) информацию.

Нужно ли передавать карточку кассирам, продавцам и т. д?

Передавать ли карточку кассиру, продавцу, официанту и так далее – только ваше решение. Обычно по инструкции кассиры и продавцы обучены самостоятельно совершать операции с карточками клиента. Однако в обращение все больше входят бесконтактные карты, с помощью которых вы можете самостоятельно рассчитываться, даже не проводя картой по терминалу.

Нет четкого обязательства передавать свою карту третьим лицам для совершения операций, поэтому в магазине вы вправе отказаться отдавать свою карту. Если с персоналом возникают какие-то проблемы, следует обратиться к администратору торгового зала.

Что делать, если с карточки пропали деньги?

Если вы заметили, что с банковской карты пропала сумма денег, которую вы не снимали и не тратили, нужно обратиться на горячую линию своего банка и заблокировать карту. Затем следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы по месту жительства, так как банк подобными расследованиями не занимается.

К заявлению в милицию стоит приложить список мест, в которых вы рассчитывались картой в последнее время – полный список можно запросить у банка. Если злоумышленника найдут, то деньги на карту будет возможно вернуть. Но будьте готовы к тому, что это будет не быстрая процедура – придется ждать результатов суда.

Что делать, если банкомат выдал вам не ту сумму, которую вы запрашивали?

Если при снятии наличных денег вы получили не ту сумму, которую запрашивали, обязательно запросите у устройства чек о проведении операции и сверьте данные в нем. Сохраните чек и обратитесь в свой банк, сообщив о случившемся, получите необходимые инструкции.

Что делать, если при покупках в интернете запрашивают PIN-код?

При совершении покупок в интернете ни в коем случае не вводите PIN-код. Магазины и платежные системы не имеют права запрашивать такие данные. Выберите другую торговую площадку или откажитесь от покупки. Никому не сообщайте свой PIN-код.

Что делать, если забыли PIN-код карты?

Если вы забыли PIN карточки и нигде его не сохраняли, то нужно обратиться в банк, где вы открывали счет. Утерянные PIN-коды не восстанавливаются, поэтому вам предложат изготовить дубликат карты.

Важно: на изготовление новой карты с новым PIN-кодом потребуется некоторое время. Стоит учитывать, что зачастую это платная услуга.

Что делать, если вы трижды ввели неверный PIN?

Если трижды ввести неверный PIN, карточка автоматически будет заблокирована. Для разблокировки нужно позвонить по телефону, указанному на обороте карточки в службу круглосуточной клиентской поддержки.

Для разблокировки оператор может уточнить у вас личные данные: фамилия, имя, отчество, домашний адрес, мобильный телефон, паспортные данные и место, где карточка использовалась в последний раз.

Важно: некоторые банки взимают плату за разблокировку карточки после трехкратного введения неверного PIN-кода.

Что делать, если терминал не считывает данные с карты?

Может быть масса причин, по которым банкомат не может произвести операцию с картой: начиная от технических сбоев в работе устройства, заканчивая дефектами самой карты (магнитная полоса, чип). Если операцию провести не удается, стоит попробовать повторить действия в другом устройстве. Если и в таком случае ничего не вышло, нужно позвонить на горячую линию своего банка и сообщить о проблеме. А затем нужно написать заявление на изготовление карточки-дубликата.

Что делать, если вы повредили/сломали карточку?

Если вы повредили или сломали свою карту, нужно обратиться в банк с заявлением о перевыпуске карты – на это потребуется несколько дней. Наличные деньги со счета можно получить в банке по письменному заявлению.

Что делать, если истек срок действия карты?

Если срок действия карты подходит к концу или уже истек, нужно обратиться в банк, где был открыт счет, и подать заявление о перевыпуске карты с продленным сроком действия.

Важно: за обновление карточек банки взимают вознаграждение.

Что делать с карточками, которыми уже не пользуетесь?

Если вы больше не пользуетесь картой и хотите закрыть счет, следует обратиться в банк, в котором счет был открыт, с заявлением о возврате карты и снятия остатка со счета. Саму пластиковую карту нужно вернуть в отделение банка.