7 главных достижений белорусов в космонавтике

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос в истории человечества. KV.by в честь Дня космонавтики, который традиционно отмечают в постсоветских странах в этот день, вспоминает о самых значимых достижениях белорусов в этой сфере.

Белорусы в космосе

Первый белорусский космонавт – Петр Климук. В декабре 1973 года он провел неделю на корабле «Союз-13», занимаясь астрофизическими наблюдениями и исследованиями. В следующий раз в космос он отправился в мае 1975, на этот раз на орбите он провел 63 дня. О своих полетах Петр Климук написал книгу «Зоры – побач. Кніга аднаго палёту».

Петр родом из деревни Комаровка (сейчас Томашевка) в Брестской области. Каждый год в День космонавтики в деревне устраивают баскетбольный матч, а сам Петр раздает во время него автографы. В Бресте белорусскому космонавту установили памятный бюст, а также в его честь выпустили коллекционные почтовые марки.

Еще один белорус, побывавший в космосе – Владимир Коваленок. Причем делал он это трижды: в 1977 году, а затем в 1978 и 1981 – суммарно получилось 216 суток на земной орбите. Сейчас Владимир Коваленок является Президентом Белорусской республиканской федерации космонавтики.

Всего в истории белорусской космонавтики трое мужчин сумели слетать в космос. И третий – Олег Новицкий. В 2012 году он стал командиром корабля «Союз ТМА-06М», который стартовал с Земли 23 октября.

Спутник «БелКА -2» и статус космической державы

22 июля 2012 года Беларусь запустила свой первый спутник на земную орбиту, который получил название «БелКА - 2». Аппарат был запущен для нужд МЧС, а также сельского и лесного хозяйств. «БелКа» - это аббревиатура от «Белорусский космический аппарат». Вместе со спутником Беларусь получила международный статус космической державы. Планируется, что «БелКА-2» будет работать до 2018 года.

Первая попытка запуска спутника в 2006 году оказалась неудачной – тогда аппарат упал в 150 километрах от города Байконур, где происходил запуск. Произошло это из-за аварийной ситуации на ракете-носителе «Днепр». К счастью, аппарат был застрахован, поэтому на возмещенные средства удалось создать еще один спутник, запуск которого уже прошел успешно.

Ракетное топливо

Знаменитый ученый в области космических технологий белорус Борис Кит уехал в США еще в советские годы. В Америке он занимался разработкой топлива на основе жидкого водорода для космических кораблей, работал над созданием более мощного и эффективного варианта. Во многом благодаря ему на орбиту Земли смогли запустить легендарные корабли «Аполлон» и «Шаттл».

За эти заслуги книга с именем Бориса Кита, наряду с именами других великих ученых, заложена в капсулу времени, которая замурована в стену американского Капитолия. В 1960 году Борис Кит выпустил первый в истории учебник по топливу для ракетных систем.

Уникальное оборудование и техника

На белорусов в советской космической программе была возложена изобретательская миссия. Кораблям и спутникам нужно было специальное высокоточное оборудование для мониторинга и зондирования. Именно белорусы разработали несколько важнейших технических новинок того времени. Например, системы дистанционного зондирования Земли, которые осуществляли анализ в различных диапазонах оптического излучения.

Белорусы приложили руки к созданию сложнейших оптоэлектронных и радиотехнических систем траекторных измерений, фото астрономических установок и комплексов обработки всех видов изображений. В Минске проводились исследования низкотемпературной плазмы, а обшивка космических кораблей до сих пор создается на основе технологий, разработанных учеными белорусского Института тепло- и массообмена.

Совместные программы и проекты

Беларусь продолжает активно развивать сотрудничество в сфере космонавтики в рамках Союзного государства. Сейчас реализуются две крупные программы, связанные с мониторингом и зондированием территорий Земли из космоса, в которых Беларусь принимает непосредственное участие: «Мониторинг – СГ» и «Техника СГ».

Телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1»

С января 2016 года работает первый белорусский телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1». Он рассчитан на передачу радио- и телесигналов, а также обеспечение доступа в интернет.

Аппарат стартовал с космодрома Сичан (Китай), его запуск стал возможен благодаря сотрудничеству с китайской компанией China Great Wall Industry Corporation. Следом за запуском спутника был введен и наземный комплекс управления им – он находится под Минском.

Международный космический конгресс

В феврале этого года Беларусь подала заявку на проведение в нашей стране 31-го Международного космического конгресса. Для этого подготовили специальный 7-минутный ролик, который рассказывал о нашей стране, как о космической державе. И в конце марта стало известно, что ее одобрили – в сентябре 2018 года мероприятие пройдет в Беларуси.

Заявки (помимо Беларуси) также подавали Украина, Литва и Италия. Решение провести конгресс в Беларуси было принято единогласно. Стоит ожидать, что в нашу страну приедут более сотни астронавтов со всего мира. К слову, к дате проведения конгресса собираются приурочить и открытие в Минске аллеи космонавтов.