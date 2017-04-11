7 главных достижений белорусов в космонавтике

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос в истории человечества. KV.by в честь Дня космонавтики, который традиционно отмечают в постсоветских странах в этот день, вспоминает о самых значимых достижениях белорусов в этой сфере.
Белорусы в космосе
Первый белорусский космонавт – Петр Климук. В декабре 1973 года он провел неделю на корабле «Союз-13», занимаясь астрофизическими наблюдениями и исследованиями. В следующий раз в космос он отправился в мае 1975, на этот раз на орбите он провел 63 дня. О своих полетах Петр Климук написал книгу «Зоры – побач. Кніга аднаго палёту».
Петр родом из деревни Комаровка (сейчас Томашевка) в Брестской области. Каждый год в День космонавтики в деревне устраивают баскетбольный матч, а сам Петр раздает во время него автографы. В Бресте белорусскому космонавту установили памятный бюст, а также в его честь выпустили коллекционные почтовые марки.
Еще один белорус, побывавший в космосе – Владимир Коваленок. Причем делал он это трижды: в 1977 году, а затем в 1978 и 1981 – суммарно получилось 216 суток на земной орбите. Сейчас Владимир Коваленок является Президентом Белорусской республиканской федерации космонавтики.
Всего в истории белорусской космонавтики трое мужчин сумели слетать в космос. И третий – Олег Новицкий. В 2012 году он стал командиром корабля «Союз ТМА-06М», который стартовал с Земли 23 октября.
Спутник «БелКА -2» и статус космической державы
22 июля 2012 года Беларусь запустила свой первый спутник на земную орбиту, который получил название «БелКА - 2». Аппарат был запущен для нужд МЧС, а также сельского и лесного хозяйств. «БелКа» - это аббревиатура от «Белорусский космический аппарат». Вместе со спутником Беларусь получила международный статус космической державы. Планируется, что «БелКА-2» будет работать до 2018 года.
Первая попытка запуска спутника в 2006 году оказалась неудачной – тогда аппарат упал в 150 километрах от города Байконур, где происходил запуск. Произошло это из-за аварийной ситуации на ракете-носителе «Днепр». К счастью, аппарат был застрахован, поэтому на возмещенные средства удалось создать еще один спутник, запуск которого уже прошел успешно.
Ракетное топливо
Знаменитый ученый в области космических технологий белорус Борис Кит уехал в США еще в советские годы. В Америке он занимался разработкой топлива на основе жидкого водорода для космических кораблей, работал над созданием более мощного и эффективного варианта. Во многом благодаря ему на орбиту Земли смогли запустить легендарные корабли «Аполлон» и «Шаттл».
За эти заслуги книга с именем Бориса Кита, наряду с именами других великих ученых, заложена в капсулу времени, которая замурована в стену американского Капитолия. В 1960 году Борис Кит выпустил первый в истории учебник по топливу для ракетных систем.
Уникальное оборудование и техника
На белорусов в советской космической программе была возложена изобретательская миссия. Кораблям и спутникам нужно было специальное высокоточное оборудование для мониторинга и зондирования. Именно белорусы разработали несколько важнейших технических новинок того времени. Например, системы дистанционного зондирования Земли, которые осуществляли анализ в различных диапазонах оптического излучения.
Белорусы приложили руки к созданию сложнейших оптоэлектронных и радиотехнических систем траекторных измерений, фото астрономических установок и комплексов обработки всех видов изображений. В Минске проводились исследования низкотемпературной плазмы, а обшивка космических кораблей до сих пор создается на основе технологий, разработанных учеными белорусского Института тепло- и массообмена.
Совместные программы и проекты
Беларусь продолжает активно развивать сотрудничество в сфере космонавтики в рамках Союзного государства. Сейчас реализуются две крупные программы, связанные с мониторингом и зондированием территорий Земли из космоса, в которых Беларусь принимает непосредственное участие: «Мониторинг – СГ» и «Техника СГ».
Телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1»
С января 2016 года работает первый белорусский телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1». Он рассчитан на передачу радио- и телесигналов, а также обеспечение доступа в интернет.
Аппарат стартовал с космодрома Сичан (Китай), его запуск стал возможен благодаря сотрудничеству с китайской компанией China Great Wall Industry Corporation. Следом за запуском спутника был введен и наземный комплекс управления им – он находится под Минском.
Международный космический конгресс
В феврале этого года Беларусь подала заявку на проведение в нашей стране 31-го Международного космического конгресса. Для этого подготовили специальный 7-минутный ролик, который рассказывал о нашей стране, как о космической державе. И в конце марта стало известно, что ее одобрили – в сентябре 2018 года мероприятие пройдет в Беларуси.
Заявки (помимо Беларуси) также подавали Украина, Литва и Италия. Решение провести конгресс в Беларуси было принято единогласно. Стоит ожидать, что в нашу страну приедут более сотни астронавтов со всего мира. К слову, к дате проведения конгресса собираются приурочить и открытие в Минске аллеи космонавтов.
Комментарии
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Еще и тут читать ах какие мы крутые! Не стоит забывать что история Беларуси как государства началась в 1991, поэтому все что сделано для космоса ДО этой даты - сделано в СССР. И космонавты- белорусы, летавшие в космос в первую очередь граждане СССР, точно так же как и ученый, о котором вы пишете, сделал свои открытия в США, а не РБ. Давайте будем честными! Не стоит думать что ваши читатели поголовно дебилы!
Влад, в своё время писатель В.Короткевич полагал, что мы, белорусы, безрогие -- не дал нам Бог рог. Однако, отросли. Небольшие и мягкие. Будьте, Влад, к нам снисходительнее.
Совковый снобизм у некоторых зашкаливает. Тоже небось, поди, советский кадровый офицер в прошлом, как половина местной тусовки? Ну так полистайте на пенсии книжку по истории Беларуси, уважаемый! Конечно, у нас тут в голове у многих ещё БССР, но говорить о 1991 - это верх исторической некомпетентности.
А по сабжу: ничего мы в космосе и не сделали. Все эти "достижения" - игра в догонялки с мировым космическим паровозом.
Ой... Задел националиста местного разлива... Ну-ка прочтите мне лекцию об истории независимой Белоруссии?
А по поводу офицер. Да! И этим горжусь!
ВВС СССР
А что так мало людей упомянуто? Еще из Беларуси, например, К.В.Герчик, второй начальник Байконура, и С.А.Косберг, разработчик третьей ступени ракеты, на которой летал Гагарин.
Первый человек в космосе - это "догонялки"... Где такая трава продается? Редкостной эрудиции человек...
Кстати, офицером никогда и не был. Закончил службу "рядовым", что вполне устроило. Форму и окопных вшей не люблю, как и командовать ближними. А почему шли в офицеры - знаю. В советское время это была очень престижная стезя. Люди служили за границей, получали две зарплаты - тут и там, привозили барахло. Поэтому и перлись в армию. После перестройки многие сразу из этой армии убежали.
Сейчас воинский труд - скромен и нелегок. А иногда и опасен. То есть, все так, как и должно было быть. А то кормили эту ораву, неизвестно с какого перепугу. "Группа советских войск в Германии", "воинский контингент" в Чехословакии... А они там только пузо отращивали
О чём спор, девочки? Космос принадлежит человечеству. То что белорусы были среди первых учёных инженеров космонавтов - про это надо знать, а уже гордиться (читай - примазываться к чужим достижениям) этим или нет - личное дело каждого
Местечковый национализм некоторых уже не смешит! Все, что было на месте нынешней Белоруссии (сейчас же напомнят о постановлении ВС и классификаторе!), имеет к ней такое же отношение, как Италия к Римской империи! Ну, очень хочется примазаться к чему-нибудь великому! И про офицеров напомнит по малограмотности - ведь не хочется признать, что практически все работающее сегодня здесь создано на союзные (считай российские на 90%) средства! И все ведущие специалисты приглашались из России - не было своих!
А по сабжу: в космической программе активно работало еще несколько "ящиков" на территории нынешней РБ, и я сегодня хлопну рюмашечку коньячку...
А нет спора, гхм, "мальчик". Влад высказал своё мнение, аргументировал его. И всё. Имеет право.
Лично я ПОЧТИ того же мнения. В СССР вместе мы что-то значили в этом плане. Многое из начинки военно-космической техники разрабатывалось и изготавливалось в БССР. А теперь мы мало что можем.
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