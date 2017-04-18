10 культовых телефонов, которые вызовут у вас ностальгию

Рынок мобильной индустрии развивается семимильными шагами. Почти каждую неделю в свет выходят новые устройства. Количество выпускаемых моделей настолько велико, что уследить за новинками просто невозможно.

Но отличаются они между собой незначительно. Если у производителя выходит что-то годное, то аппарат пользуется популярностью не больше года, так как появляется более современный девайс. Но так было не всегда. И существует ряд телефонов, которые собрали вокруг себя целый культ. И их можно смело назвать легендарными! Мы выбрали 10 самых значимых аппаратов, которые оставили глубокий след в истории.

10 место: Samsung D600

Корейский производитель с самого начала стал брать рынок мобильных телефонов больше количеством, чем качеством. И выделить из них какой-то один наиболее яркий и запоминающийся сложно.

В 2005 году на смену, полюбившемуся многим из-за низкой цены, Samsung C100 пришел бизнес-аппарат D500, а после его доработали до модели D600. Об этом телефоне мечтали если не все, то многие – спасибо рекламе. Это была имиджевая модель и ориентировалась, в основном, на бизнесменов.

Об этом свидетельствует и первая буква в названии: D – Delux. D600 – это стильный слайдер с функцией автодоводки крышки. Управлять девайсом можно было как с открытой, так и закрытой крышкой. Телефон предлагал для бизнеса все, что только пожелаешь в то время.

Особой любовью пользовалось офисное приложение Pixel Viewer. Добавить сюда солидный внешний вид, слот для карты памяти, отличный звук с возможностью подключения внешнего динамика, который шел в комплекте, 2-дюймовый экран с высоким QVGA-разрешением, хорошую 2-мегапиксельную камеру и возможность использовать телефон как плеер – и у нас получается отличный народный любимец. Стоит заметить, что и слайдеров-конкурентов в то время у Samsung не было. Маркетинг и холодный расчет сделали свое дело.

9 место: Sony Ericsson K750i

Если вы родились в СССР, то с вероятностью в 80% вы когда-то были обладателем одной из трех культовых моделей Sony Ericsson: K300, K500 или K700. Но речь не об этом. В 2005 году пользователям был нужен K700i, только чуточку лучше, и они его получили. Новая модель K750i получила огромное количество всевозможных «ништяков». И с порога стала просто легендарной.

Sony Ericsson оснастил новый девайс не только слотом для карты памяти, но и подарил флешку Memory Stick Duo объемом 64 МБ. Что касается новой 2-мегапиксельной камеры K750i – это сродни запуску первого спутника в космос. Вы только вспомните тыльную сторону Sony Ericsson K750i! Массивная шторка, которая закрывает главное достоинство телефона. В режим камеры легко войти, сдвинув шторку вниз. А автофокус и двойная светодиодная вспышка сделали с камеры просто идеал.

Помимо отличного дизайна, производительности и упомянутой выше камеры у этой модели имелся шикарный аудиоплеер с поддержкой функции «Mega bass». За огромное количество достоинств и отсутствие серьезных недостатков почти все организации и тематические издания признали Sony Ericsson K750i лучшим камерофоном 2015 года.

8 место: Siemens A50

Эта модель не отличался выдающимся функционалом, но спокойно претендует на звание «Заслуженный народный телефон». Siemens A50 – это бюджетный аппарат с базовым набором возможностей – звонки и смс. Для 2002 года этого было более чем достаточно. А из-за своей относительно невысокой цены этот аппарат у многих стал первым мобильным телефоном. Девайс обладал монохромным экраном с оранжевой подсветкой и удобными клавишами. Корпус был полностью разборным, с возможностью смены панелей и клавиатурного блока. Аккумулятор выдерживал до 7 дней автономной работы. Современным смартфонам такой показатель только снится.

7 место: Siemens C65/CX65

Компания Siemens Mobile вплоть до 2015 года выпускала модели, которые сразу же становились народными любимчиками. Жаль, что из-за финансовых проблем компания была продана BenQ. Но это уже не важно.

Главное, что именно в телефонах марки Siemens впервые появились такие понятия, как карта памяти, MP3-плеер и цветной дисплей. Из-за хорошего качества сборки и невысокой стоимости аппараты этой компании завоевали большую популярность в странах СНГ.

С65 и СХ65 были почти у каждого пятого обладателя мобильного телефона. И, если первая модель могла «покозырять» только запоминающимся дизайном, то в СХ65 было немало крутых «наворотов». В 2004 году его снарядили отличным, по меркам того времени, дисплеем, ИК-портом, GPRS, поддержкой Java, фотокамерой 0.3 MP и целыми 11 мБ собственной памяти. Siemens СХ65 должен был соперничать на рынке с Nokia 6020 и Sony Ericsson K500.

6 место: Motorola RAZR V3

Многие тематические издания назвали RAZR V3 - звездой «сексуальной революции». Эту модель, действительно, можно назвать таковой. Хоть и до ее появления многие компании пытались создать «женский» телефон – в основном окрашивая корпус девайса в красный, розовый или оранжевый цвет – только Motorola удалось это сделать.

Изящный, стильный, стройный… Первый телефон, который полюбили пользователи за дизайн. Ведь начинкой он не отличался от своих одногодок. Этот подход работает и по сей день, ведь «модников» всегда будет больше. Для тех, кто не в курсе: эта раскладушка в свое время считалась самым тонким телефоном в мире. Компания Motorola хотела подчеркнуть небольшие размеры и обилие метала в конструкции этой модели, поэтому добавила в название RAZR (от англ. razor — бритва). Аппарат имел несколько модификаций: Black, Hot Pink, Miami Ink Collection. Модели серии RAZR причислены к самым культовым сотовым телефонам мира, по версии журнала Forbes.

5 место: Motorola E398

У Motorola была еще одна культовая модель, о которой мечтали все меломаны того времени. Вторым по успешности для компании стал телефон E398. Его отличительной особенностью были отличные громкие стереодинамики с подсветкой. Они превращали телефон в настоящую музыкальную систему. Из-за громкого и качественного звука пользователи заслуженно прозвали E398 - магнитофоном в кармане. У кого во дворе такая модель – тот и Dj. И всем приходилось слушать музыкальные предпочтения владельца, так как никакая другая модель не могла его перекричать. Играет E398 действительно круто.

4 место: Nokia 6300

Как сделать мобильный телефон народным? Можно бежать впереди прогресса и создавать сверхмощные аппараты. Или корпеть над модным уникальным дизайном. Но есть и еще один вариант: предложить людям простоту, укутанною в отличную упаковку. Так и поступила в 2006 году компания Nokia, выпустив на свет модель с индексом 6300.

Этот телефон сразу же приглянулся пользователям. Тонкий металлический корпус, строгий дизайн и отличный яркий экран. Цена/качество/функциональность не оставляли сомнений – надо брать. Телефон удобно лежал в руке и давал приятные тактильные ощущения. Камера на 2 MP, хоть и не обладала функцией автофокуса, выдавала годные фотографии.

Единственные минусы этого аппарата – низкая стойкость к царапинам и распространенный на то время 2.5-мм аудиоразъем. Но финская компания постоянно снижала цену на эту модель, чем и завоевала огромную популярность у пользователей.

3 место: Nokia 8800

Пришло время поговорить о понтах. О каких понтах можно говорить до создания iPhone, спросите вы. Так вот, во второй половине «нулевых» каждый мажор мечтал о Nokia 8800. Телефон стал популярен не из-за доступной цены, а совсем наоборот.

Состоятельных пользователей привлекал ценник в 2000$ (на старте продаж). Модель приобретали те, кто мог себе это позволить и подчеркнуть именно свой достаток. При этом аппарат ни чем особенным по функционалу не выделялся. Пользователей манил закругленный металлический корпус.

Сначала модель выпускалась только в черном и белом варианте. Но позже появились «извращенные» разновидности: золотого цвета, с карбоном, кожей, драгоценными камнями и прочее для тех, кто не знал, как «выпендриться».

2 место: Apple iPhone 4s

Из относительно современных аппаратов хочется отметить iPhone 4s, появившийся на свет в 2011 году. Последнее творение вдохновителя компании Apple - Стива Джобса. Эта модель стала самой удачной в компании. Все благодаря оптимальным размерам корпуса и удобным экраном в 3.5 дюйма. Многие и по сей день ходят с 4s, объясняя это тем, что более удобного телефона они никогда в руках не держали. А для некоторых использование iPhone 4s - это дань памяти великому и легендарному Стиву Джобсу.

1 место: Nokia 3310

Мы говорим «кирпич», а подразумеваем Nokia 3310. Говорим «орехокол», подразумеваем Nokia 3310. Говорим Nokia 3310 и подразумеваем легенду. На первом месте у нас расположилась вечно живая Nokia 3310.

Ее уже и топили, и били об стену, и в огонь, и в медные трубы, а она все равно живее всех живых. Телефон увидел свет в далеком 2000 году. И по сей день является самым удачным аппаратом финского производителя.

Каждый владелец этого телефона может легко вспомнить историю о том, как телефон падал на асфальт, мокнул под дождем, падал в ванну или туалет, как им забивали гвозди, кололи орехи, открывали пиво, защищались от грабителей, проламывали стены, а он все равно продолжал работать.

Ходят легенды, что щит Капитана Америки состоит из множества приклеенных друг к другу Nokia 3310, но это не точно. Округлые формы корпуса, удобные клавиши, громкий динамик, отличная связь, скрытая антенна, мощная батарея – все это сделало модель просто легендой.

Телефон купили почти 130 миллионов человек по всему миру. В аппарате были многие новейшие на то время приложения: будильник, секундомер, калькулятор, конвертер валют и целых 4 игры во главе со знаменитой «Змейкой»! И хоть предшественник этого телефона 3210 разошелся по миру большей партией, именно 3310 считается легендарным.

Заключение

Список культовых телефонов можно было бы продолжать и продолжать. К легендарным моделям также можем отнести: Motorola StarTAC, Ericsson A1018s, Sony CMD-J5, Ericsson T28s, Siemens ME45, Siemens A35, Siemens C35, Siemens C45, Samsung SGH-R210, Sony CMD-J70, Samsung C100, Samsung X100, Siemens M55, Motorola C350, Sony Ericsson T610, Nokia N70, Sony Ericsson K790i, NOKIA 6230, Nokia E52. Каждый из них в свое время создал вокруг себя целый культ и навсегда останется в нашей памяти.