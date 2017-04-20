Обзор портативной акустической системы SVEN PS-200BL

На тесте KV.by портативная акустическая система (АС) с Bluetooth и FM-радио – небольшой, приятный, а часто и необходимый гаджет для пользователей смартфонов, планшетов, нетбуков.

Технические характеристики, комплект поставки

Параметр Значение Выходная мощность 10 (5х2) Вт Частотный диапазон (100-22000) Гц Диаметр динамиков 50 мм (2 шт.) Питание: АКБ зарядка Li-ion 2000 мА USB DC 5 В Дальность действия Bluetooth до 10 м Профили Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP Размеры 220x85x85 Масса 0,7 кг

Заявленные производителем особенности АС:

- беспроводная (Bluetooth)/проводная передача сигнала;

- встроенный проигрыватель аудиофайлов с карты памяти;

- встроенное FM-радио;

- удобная выдвижная ручка;

- время автономной работы до 20 часов;

- насыщенный звук и мощный бас.

А также комплект поставки:

- сама акустическая система;

- сигнальный кабель mini Jack-mini Jack;

- кабель для зарядки USB type A-USB type B micro;

- руководство пользователя;

- гарантийный талон.

Внешний вид, конструкция, эргономичность, функциональность

Выглядит АС здорово – неброско, но, как говорится, внушает. Еще издали интуитивно понимаешь, что если устройство взять в руки, почувствуешь приятную фактуру и солидную тяжесть. Ожидания оправдываются.

Акустическая система представляет собой пластиковый цилиндр со скругленными ребрами, положенный на бок. Все поверхности матовые на ощупь, хотя используется минимум три-четыре вида материалов – разные пластики (в том числе типа soft-touch) и резина.

Сборка АС качественная. Границ соединений деталей много, а их скрипа или люфта нет. Плюс, на первый взгляд, вообще не заметно, где применены хоть какие-нибудь винты.

Устанавливается устройство на четыре добротные резиновые ножки высотой около 4 мм и длиной почти 30 мм – благодаря этому, а также массе, АС не опрокинется, а в звучание ее не будет примешиваться возможный дребезг корпуса.

Два примененных динамика закрыты декоративной металлической сеточкой с логотипом SVEN. Такой же сеточкой отделана противоположная сторона АС. Сеточки, по логике, съемные, но сделать это безболезненно для внешнего вида устройства не представляется возможным. Так что конструкцию динамиков пришлось изучать слепой пальпацией: пластиковый колпачок, бумажный диффузор, резиновые подвесы. На задней стороне АС под сеточкой в корпусе тоже угадываются отверстия – одно заглушено, а из другого сделан своеобразный порт фазоинвертора.

Над передней сеточкой расположена панель управления АС, представляющая собой резиновую полоску с метками, закрывающую шесть механических кнопок. Кнопки разделены на две функциональные группы (условно – левую и правую).

Левая группа:

- включение/выключение устройства (длительное нажатие) или переключение режимов работы Bluetooth, FM, Проигрыватель, AUX (короткое нажатие);

- уменьшение громкости;

- увеличение громкости.

Правая группа:

- переход на предыдущий трек или FM-станцию;

- воспроизведение/пауза (короткое нажатие) или автоматический поиск FM-станций в соответствующем режиме (длительное нажатие);

- переход на следующий трек или FM-станцию.

Рядом с каждой группой кнопок расположено по одному светодиодному индикатору: у левой группы это индикатор режимов (горит зеленым – проигрыватель, FM-радио, AUX; синим – Bluetooth), а у правой группы – индикатор встроенного аккумулятора, горящий красным при зарядке. Еще на панели можно найти неприметное отверстие – вход микрофона.

Под декоративной сеточкой с задней стороны АС расположены разъемы DC-in (зарядка) и AUX (проводное подключение к источнику аудиосигнала), а также слот для установки micro SD карты памяти. Разъемы и слот закрыты качественными резиновыми заглушками заподлицо с корпусом.

Для переноски у акустической системы имеется ручка, выдвигающаяся из корпуса вверх на 30 мм. Материал ее – тот самый soft-touch, благодаря которому ручка не скользит в руке.

Если в устройстве не установлена карта памяти или не подключен сигнальный кабель, при включении АС активируется режим работы по Bluetooth. Светодиодный индикатор режимов мигает синим с частотой около 5 Гц – идет поиск устройств для сопряжения. После сопряжения (процедура стандарта, но иногда на смартфоне/планшете может потребоваться ввести код «0000») индикатор АС горит синим постоянно, а при ее работе – мигает с частотой 1 Гц. Качество связи не вызывает нареканий, а кроме озвучивания различных медиафайлов АС можно использовать в качестве гарнитуры для разговоров.

По поводу применяемых с акустической системой карт памяти в руководстве на нее есть две оговорки. Во-первых, поддерживается только файловая система FAT32, а во-вторых, не рекомендуется использование карт micro SD Ultra Speed. Как было оговорено выше, при вставленной карте памяти АС по включению сразу работает в режиме проигрывателя. Все штатно, только не хватает кнопки Random Play.

При подключении устройства комплектным сигнальным кабелем аналогично при включении активируется режим AUX и АС превращается в обычную проводную колонку.

FM-радио. Увы, эта возможность была добавлена производителем больше «для галочки». Внешней антенны у АС не предусмотрено, так что качество приема вышло отвратным – никаким в квартире, посредственным в машине (словила две станции) и более-менее терпимым на улице.

Звучание устройства с учетом его позиционирования можно охарактеризовать как хорошее. Громкости более чем достаточно, звучание чистое (если не выкручивать на самый максимум), присутствует бас. Немного не хватает открытости звучания – было бы лучше, если бы динамики были направлены не горизонтально, а по диагонали вверх, на слушателя.

Наконец, автономность устройства. На средней громкости при проводном подключении АС проработала 20 часов 40 минут – больше заявленного.

Заключение

Цена SVEN PS-200BL составляет 76 руб. Субъективно, соответствует своему назначению, функционалу и качеству.