20 Android-приложений, которые нужно обязательно иметь на смартфоне

Ежедневно в Google Play появляются сотни новых программ. Некоторые из них мы устанавливаем на свои гаджеты. Однако остаются только самые необходимые и проверенные. В этой статье KV.by рассмотрит 20 проверенных Аndroid-приложений, которые должны быть установлены на каждом смартфоне.

Pocket

Pocket - помощник для быстрого сохранения и рекомендаций самых лучших и интересных материалов в Сети. Если вы сохраните контент в Pocket, он будет доступен в вашем смартфоне, планшете или компьютере, даже если не находитесь в Сети.

ES Проводник

ES Проводник (File Manager) – бесплатный менеджер файлов для локального и сетевого использования, поддерживающий все виды файлов (приложения, фото, музыка и т.д.). Приложение имеет встроенную поддержку ZIP и RAR.

VLC Media Player

VLC Media Player является бесплатным мультимедийным проигрывателем, который воспроизводит большинство мультимедийных файлов. В приложении есть эквалайзер и возможность применения различных фильтров.

QR & Barcode Scanner

QR & Barcode Scanner - это самый быстрый сканер штрих-кодов и QR-кодов среди всех аналогов. Он прост в использовании: необходимо просто направить камеру на штрих-код или QR-код - и приложение автоматически обнаружит его. Приложение распознаёт все типы QR-кодов и штрих-кодов, включая текст, URL, ISBN и т.д.



Mega

MEGA является безопасным облачных хранилищем, предоставляющим бесплатно 50 Гб для хранения вашего контента. Все данные хранятся в зашифрованном виде, что предотвращает доступ к ним третьих лиц. Вы можете загружать файлы с вашего смартфона или планшета, просматривать их, переименовывать или удалять в удобное время с любого устройства.

MAPS.ME

Бесплатные и подробные автономные карты с хорошей навигацией для вашего гаджета.

Для работы программы не требуется подключение к интернету. Все карты и функции бесплатны. Возможность использования навигации для автомобильных, пешеходных и велосипедных маршрутов по всему миру. Помимо навигации приложение осуществляет поиск ресторанов, кафе, достопримечательностей, гостиниц, банкоматов и остановок общественного транспорта.

Accomplish

Приложение Accomplish позволяет составить список дел и напоминает о них. Позволяет графически распланировать свое время с помощью встроенного ежедневника.

Accomplish состоит из двух связанных частей – списка дел и календаря. В список дел можете добавить свои задачи, а при помощи календаря – распланировать их выполнение по времени.



Camera MX

Многих пользователей не совсем устраивают функции штатной камеры мобильного устройства. Приложение Camera MX обладает удобным интерфейсом и хорошей функциональностью. В приложении реализованы разнообразные эффекты, фильтры и рамки для фотографий, которые можно выбрать прямо в процессе съемки.

Главной фишкой приложения является функция Shoot the Past, которая захватывает картинку не только в момент фотографирования, но и за несколько секунд до и после этого. Пользователям доступно создание gif-анимации длительностью до 3 секунд.

Puzzle Alarm Clock

Трудно просыпаться по утрам? Приложение Puzzle Alarm Clock поможет вам это сделать. Для отключения мелодии будильника приложение предложит несколько вариантов действий: разгадывание головоломки или решение математической задачи. Также приложение может разбудить мерцанием вспышки.

Clean Master

Приложение служит для очистки устройства от мусора, имеет встроенный антивирус, ускоритель и позволяет экономить расход энергии батареи. Clean Master удаляет мусор, остаточные файлы для освобождения памяти, блокирует и удаляет мусорные уведомления, ускоряет ваш гаджет, освобождая ОЗУ, исправляет ненормальное поведение приложений, обеспечивает безопасность с помощью бесплатного антивирусного движка, анализирует состояние батареи и отправляет запущенные приложения в спящий режим для экономии энергии.

Automatic Call Recorder

Приложение позволяет записывать любые вызовы и сохранять наиболее важные. Вы можете выбрать, какие вызовы программа должна записывать, а какие нет.

Для автоматической записи предусмотрено 3 настройки:

- Запись всех разговоров. Этот параметр позволяет записывать все звонки (за исключением тех, которые заранее указаны в списке игнорируемых);

- Игнорировать все (записываются разговоры с теми контактами, которые были предварительно выбраны для записи);

- Игнорировать контакты (записываются звонки только от тех людей, которые не указаны в списке контактов).

FBReader

Программа предназначена для чтения электронных книг, которая поддерживает форматы fb2, ePub, Kindle, rtf, html, plain text, pdf и djvu. FBReader автоматически расставляет переносы в книгах, позволяет продолжить чтение документа с определенного места и удобно каталогизирует файлы на устройстве.

Gismeteo lite

Приложение позволяет узнать текущую погоду по всему миру, позволяет узнать прогноз погоды на 7 дней, детальный прогноз погоды на 48 часов, предупреждает о геомагнитных бурях.

TuneIn Radio

Приложение позволяет слушать более 100 000 радиостанций со всего мира.

Вы можете слушать ваши любимые AM и FM-станции, интернет-радио, подкасты и передачи совершенно бесплатно. TuneIn предоставляет самый большой выбор бесплатных спортивных, музыкальных, разговорных и новостных радиостанций.



Opera

Браузер не только отображает веб-страницы, но и имеет встроенную ленту новостей, которая помогает находить больше интересного контента. Браузер экономит трафик за счет блокировки рекламы и сжатия изображений и видео. При использовании приватных вкладок вы можете заходить на любые сайты, не оставляя следов посещения на своем устройстве.

OfficeSuite

Приложение OfficeSuite позволяет легко просматривать, редактировать и создавать документы. Поддерживает форматы DOC, DOCX, DOCM, XLS, XLSX, XLSM, PPT, PPTX, PPS, PPSX, PPTM, PPSM,PDF, RTF, TXT, LOG, CSV, EML, ZIP.

AirDroid

AirDroid позволяет получить доступ и управлять вашими смартфонами или планшетами из Windows, Mac или через интернет с помощью беспроводной сети. С AirDroid вы сможете синхронизировать ваше Android-устройство с персональным компьютером.

LastPass Password Manager

LastPass - это менеджер и генератор паролей, который блокирует ваши пароли и личную информацию в защищенном хранилище. LastPass не имеет доступа к зашифрованным данным, так что ваша информация остается в безопасности. Ваше хранилище защищено 256-битным шифрованием.



Viber

Viber позволяет совершать бесплатные звонки и видеовызовы на смартфоне или планшете, бесплатно отправлять сообщения, фото и видео.

Приложение синхронизируется со списком контактов в вашем мобильном или планшете, автоматически определяя, кто из друзей уже есть в Viber. Приложение позволяет создавать и вступать в групповые чаты.

Financisto

Financisto является персональным менеджером финансов.Программа поддерживает любое количество счетов, отображает обменные курсы. Приложение отлично подходит для учета ваших расходов, поступлений и их анализа.