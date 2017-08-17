12 лучших расширений для браузера Microsoft Edge

Впервые появившись в инсайдерской Windows 10 14291, с релизом Anniversary Update долгожданная поддержка расширений браузером Microsoft Edge стала доступна всем пользователям. И хотя количество таких надстроек в Магазине Windows еще очень мало (бесплатных – 38 на сей момент), можно констатировать, что "лед тронулся" и "король-то не голый!".

В подборке ниже я познакомлю вас с двенадцатью самыми рейтинговыми и полезными плагинами для нового флагманского веб-обозревателя "десятки".



Adguard AdBlocker

Перечень ТОП-аддонов возглавил Adguard AdBlocker – пожалуй, лучший блокировщик рекламы для русскоязычного сегмента Сети и отечественных веб-сёрферов. Сомневающиеся могут почитать вот такой авторский обзор, а остальные – смело интегрировать в Edge. Дополнение "режет" всю известную интернет-рекламу: статичные и анимированные баннеры, назойливые всплывающие окна и текстовые объявления, виджеты соцсетей, видеорекламу на YouTube и т.д.

Бесплатно скачать расширение Adguard AdBlocker для Edge здесь.



AdBlock и Adblock Plus

Как и предыдущий герой публикации, отличаются высочайшим качеством фильтрации рекламы и заслуженно являются востребованными браузерными плагинами. Для многих появление старых знакомых в репозитории Windows Store стало главным аргументом опробовать в работе штатный обозреватель. Несмотря на схожесть в названии и функциональности, это два отдельных аддона от разных разработчиков.

Принцип действия и набор опций аналогичны таковым их братьев-клонов в Chrome и Firefox. Кстати, Adblock Plus (ABP) одним из первых начало работу с обновленным Internet Explorer. Не забудьте в настройках отключить режим показа ненавязчивой рекламы!

Бесплатно скачать расширение AdBlock для Edge здесь.

Бесплатно скачать расширение Adblock Plus для Edge здесь.



LastPass

Не менее известный, чем предыдущие программные модули, менеджер паролей LastPass теперь доступен в виде расширения для Edge. Два характерных момента: пароли хранятся в зашифрованном виде в "облаке" и синхронизируются с вашими устройствами, т.е. при смене браузера можно вновь загрузить плагин и получить доступ ко всем паролям. Кроме удобной формы управления сервисом, через кнопку LastPass беспроблемно можно сохранить логин и пароль к сайту, сгенерировать новый пароль, создать заметку или форму для автозаполнения.

Бесплатно скачать расширение LastPass для Edge здесь .



Microsoft Translator

Собственная разработка компании Microsoft стала одним из первых аддонов, внедренных в сборку Windows 10 build 14291. Позволяет в один клик перевести текст на любой из более чем 50 доступных языков. Инструментарий будет особенно интересен сёрферам, посещающим зарубежно-иноязычные порталы, а также пользователям браузера Chrome, привыкшим к удобному встроенному переводу от Google.

Если язык веб-страницы отличается от системного, кнопка переводчика визуализируется в адресной строке, а выделенный текст через правую кнопку мыши можно перевести построчно.

Бесплатно скачать расширение Translator for Microsoft Edge здесь.



Office Online

Предоставляет быстрый доступ к онлайн-пакету офисных приложений MS Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Sway. Буквально в пару щелчков мыши можно легко создать новый документ или отредактировать имеющийся – все изменения сохраняются в облачном OneDrive. Более того, работать можно и оффлайн, редактируя локально расположенные на компьютере документы. Полезный бонус дополнения – есть список последних документов, позволяющий оперативно продолжить работу с ними.

Бесплатно скачать расширение Office Online для Edge здесь.



Веб-клипперы OneNote, Evernote и Save to Pocket

Эти плагины-надстройки значительно облегчают работу с одноименными сервисами для создания и хранения заметок в "облаке". Так, инструмент для OneNote захватывает страницу целиком, либо в виде текста или закладки. А в Evernote Web Clipper, имеющем более продвинутый набор функций, при сохранении содержимого страницы есть возможность добавлять комментарии, присваивать метки и т.д.

Бесплатно скачать расширение OneNote Web Clipper для Edge здесь.

Бесплатно скачать расширение Evernote Web Clipper для Edge здесь.

После интеграции Save to Pocket в Edge появляется узнаваемая красная кнопка для сохранения страниц в популярном сервисе Pocket. С ее помощью можно легко отложить понравившийся материал, а синхронизация и поддержка различных платформ позволяют просматривать контент в любое время на любом смартфоне (планшете). При наличии свободного времени и следуя рекомендациям сервиса, можно читать отложенные "интересности" других пользователей. Среди дополнительных опций аддона – добавление тегов и отправка открытой страницы сразу в архив.

Бесплатно скачать расширение Save to Pocket для Edge здесь.



Enhancer for YouTube

С помощью этого "улучшителя YouTube" (150 тысяч скачиваний только на Addons.mozilla.org!) можно изменить внешний вид и быстро настроить видеоплеер "под себя" (выбрать тему оформления, отключить рекламу, удалить аннотации, остановить автовоспроизведение роликов). Также присутствует управление уровнем громкости и скоростью воспроизведения скроллом мыши, просмотр видео в нужном качестве (4K, FullHD, HD и др.), зацикливание ролика (полностью или частично), режим кинотеатра.

Бесплатно скачать расширение Enhancer for YouTube для Edge здесь.



Download music from VK (Скачать музыку с ВК)

Пользователи крупнейшей в России и Европе соцсети останутся довольны – теперь в Edge есть дополнение для скачивания музыки из "ВКонтакте". Чтобы скачать любимую аудиозапись, нажмите правой кнопкой мыши по значку воспроизведения. При необходимости прервать процесс кликните той же кнопкой по блоку с информацией о текущей загрузке.

Бесплатно скачать расширение Download music from VK для Edge здесь.



Mouse Gestures (Действия с помощью мыши)

Последняя представленная разработка – еще один аддон от Microsoft. Mouse Gestures наконец-то добавил пользовательские жесты мыши во флагманский веб-обозреватель Windows 10. Всего доступно 16 базовых жестов, которым назначается любое действие из списка. Например, зажав правую кнопку и перемещая мышь вправо и вверх, можно открыть новую вкладку, а жест вверх и влево вернет вас на предыдущую страницу.

Бесплатно скачать расширение Mouse Gestures для Edge здесь .



Вывод

Подытоживая, пока Edge предлагает очень компактный набор плагинов, однако супернастраиваемые Firefox и Chrome когда-то начинали развиваться таким же путем. Согласитесь, кое-какие полезные для сёрфинга в Сети инструменты доступны к загрузке уже сейчас, при условии, что ОС находится в актуальном состоянии – установлен Anniversary Update.

Дмитрий Евдокимов

www.TestSoft.su