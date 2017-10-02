Секреты планировщика заданий: отключаем автоматическое обслуживание в Windows 10 / 8.1

Автоматическое обслуживание Windows (англ. "automatic (regular) maintenance") — это набор оптимизирующих мероприятий, направленных на поддержание высокой производительности операционной системы. В рамках ежедневного обслуживания по расписанию проверяются системные обновления, запускается встроенный антивирус и дефрагментатор дисков, создается резервная копия реестра, обновляется поисковый индекс, оптимизируется загрузка системы. Сегодня я расскажу как в случае необходимости быстро отключить (включить) автоматическое обслуживание в Windows 10 / 8 (8.1), но в начале чуть подробней об Automatic Maintenance.

Планировщик заданий и автоматическое обслуживание Windows

Впервые появившись в Windows Vista, автоматическое обслуживание с каждым выпуском ОС обрастало все новыми заданиями в Планировщике, с помощью которого и осуществляется выполнение необходимых мероприятий. Ключевое отличие автообслуживания "висты" и "семерки" от Windows 8 и 10 — в особом внимании к энергопотреблению устройства. Дело в том, что "восьмерка", на фоне общемирового спада продаж стационарных ПК, создавалась в первую очередь для портативно-автономных ноутбуков и планшетов. Поэтому разработчик объединил все разрозненные задачи по обслуживанию "Окон" в единый пакет, который запускается только при условии работы девайса от сети. Второй важный момент — автоматическое обслуживание осуществляется в фоновом режиме в период бездействия Windows, и если вы сели за компьютер в это время, оно сиюсекундно прекратится и будет перенесено.

Из сказанного ясно, что в подавляющем большинстве случаев отключать Automatic Maintenance нецелесообразно, однако бывают и исключения, скажем, вы предпочитаете оптимизировать "операционку" самостоятельно, с помощью стороннего софта. Либо ваш "железный друг" стал зависать во время простоя, т.е. ошибку вызывает один из процессов автообслуживания системы. Выяснить и устранить причину бага поможет, например, Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT или "Набор средств диагностики и восстановления"), разложенный "по полочкам" здесь. А о том, как корректно отключить все мероприятия, пойдет речь ниже.

Отключаем автоматическое обслуживание в Windows 8.1

Чтобы остановить автообслуживание "Окон", воспользуемся функционалом Планировщика заданий. Посему через "горячую" комбинацию "Win + R" откройте командное окошко "Выполнить", впишите taskschd.msc и нажмите "ОК" → далее, раскройте слева дерево каталогов "Библиотека планировщика заданий" → "Microsoft" → "Windows" → "TaskScheduler" → перейдя в центральную область окна, кликните правой кнопкой мыши по задаче "Regular Maintance" → в контекстном меню остановитесь на "Отключить".

Для включения автоматического обслуживания в Windows 8.1 проделайте вышеописанные манипуляции с Планировщиком, выбрав в контекстном меню задачи "Regular Maintance" пункт "Включить".

Отключаем автоматическое обслуживание в Windows 10

В "десятке" эти мероприятия удалены из планировщика, дабы малоопытные пользователи не мешали обслуживанию ОС. Однако соответствующие настройки есть в системном реестре, чем мы и воспользуемся. Чтобы деактивировать автообслуживание Windows 10, откройте знакомое окно "Выполнить" и наберите regedit → "ОК" → в редакторе реестра разверните ветвь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance → щелкните правой клавишей мыши по свободному месту в правой части окна и создайте "Параметр DWORD (32 бита)" с именем MaintenanceDisabled → дважды кликните по новорожденному параметру и установите значение равным "1" → закройте редактор и перезагрузите компьютер.

Если кому-то данный алгоритм показался слишком сложным, вот ссылка на мой Яндекс.Диск с парой заархивированных REG-файлов, предназначенных для мгновенного внесения изменений в реестр. Скачав и распаковав архив, двойным щелчком мыши запустите disable_automatic_maintenance.reg, если хотите отключить автообслуживание "Окон".

Чтобы включить автоматическое обслуживание в Windows 10, дабл-кликом запустите enable_automatic_maintenance.reg → "Да" → финальное "ОК".

Дмитрий Евдокимов

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