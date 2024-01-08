Microsoft удаляет WordPad из Windows

Microsoft больше не обновляет WordPad и планирует удалить его из будущей версии Windows. Вместо этого софтверный гигант порекомендует Microsoft Word, который всегда был гораздо более функциональным, чем базовое приложение WordPad, которое поставлялось как часть Windows со времен Windows 95.

«WordPad больше не обновляется и будет удален в будущей версии Windows», — говорится в сообщении службы поддержки Microsoft. «Мы рекомендуем Microsoft Word для документов с текстами форматов .doc и .rtf и «Блокнот» Windows для простых текстовых документов, таких как .txt».

Новость об удалении WordPad появилась всего через день после того, как Microsoft сообщила, что обновляет «Блокнот» в котором появились такие новые функции, как автосохранение и автоматическое восстановление вкладок.