26 сентября в Windows 11 появится искусственный интеллект

Microsoft сообщила, что 26 сентября выйдет очередное функциональное обновление Windows 11 версии 23H2.

Главной новинкой патча станет Copilot — виртуальный помощник на основе чат-бота Bing. Copilot будет присутствовать в виде боковой панели на рабочем столе, с его помощью можно будет управлять настройками компьютера, запускать приложения и получать ответы на вопросы. Copilot глубоко интегрирован в операционную систему. Так, во время презентации представитель Microsoft продемонстрировал, как Copilot может использоваться для создания текстовых сообщений с использованием данных из Outlook. По сути, Copilot является очередной попыткой софтверного гиганта добавить в Windows цифрового помощника на смену отключенному в прошлом месяце ассистенту Cortana.

Также в данном обновлении Microsoft вновь обновила пользовательский интерфейс "Проводника": переработаны адресная строка и поле поиска, добавлены новая панель "Сведения" и улучшена работа с вкладками. Кроме этого, теперь "Проводник" может открывать архивы популярных форматов: RAR, 7-zip, GZ, TAR и т. д., а в следующем году, скорее всего, он сможет и создавать архивы в этих форматах.

Из других заметных нововведений:

- Обновленный микшер громкости, в котором можно настраивать громкость для каждого конкретного приложения и переключаться между устройствами вывода.

- Новая функция Ink Anywhere, которая позволяет писать от руки с помощью Surface Pen или другого пера прямо поверх редактируемых полей. Текст будет автоматически распознан и вставлен в поле.

- Функция "Динамическое освещение" для управления RGB-подсветкой подключенных аксессуаров, которые поддерживают стандарт HID LampArray.

- Улучшенное приложение Windows Backup, которое упростит процесс резервного копирования и восстановления настроек системы, что будет особенно полезно при переезде на новое устройство.