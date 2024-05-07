Браузер Opera для Android получил новый ИИ-инструмент

Браузер Opera для Android получил удобный ИИ-инструмент для быстрого ознакомления с содержанием веб-страниц. Новая функция генерирует краткое резюме длинных статей и сообщений, позволяя экономить время на понимание темы и поиск ключевых деталей. Для использования функции «Сводка» нужно обновить Opera для Android до последней версии и войти в учётную запись.

Инструмент реферирования текста основан на встроенном в Opera помощнике искусственного интеллекта Aria. Пользователю достаточно открыть любую текстовую страницу в Opera, нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать пункт «Сводка» (Summarize) рядом с иконкой Aria. После этого откроется диалог, в котором будет представлено краткое резюме статьи, обычно умещающееся на одном экране.

Такое резюме помогает быстро понять суть, выделить основные моменты и решить, стоит ли тратить время на полное прочтение. Это действительно удобно, когда нужно быстро ознакомиться с большим количеством информации, найденной в интернете. Также помощник теперь может зачитывать текстовые ответы вслух.

Напомним, помощник искусственного интеллекта Aria был интегрирован в браузер Opera около года назад. Он работает как чат-бот, отвечая на вопросы пользователей и является альтернативой традиционному поиску в интернете. А совсем недавно в Aria была добавлена возможность генерировать изображения на основе текстовых запросов с использованием технологии Imagen 2 компании Google.

Разработчики постоянно расширяют функциональность Aria с помощью специальной программы обновлений AI Feature Drops, чтобы пользователи получали все последние улучшения для комфортного использования всех опций интеллектуального браузера.