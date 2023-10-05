В Windows 11 обнаружили новую "пасхалку"

При установке Windows 11 вместо того, чтобы "откинуться в кресле и расслабиться", можно сыграть в мини-игру про серфера. Это обнаружил редактор сайта The Verge Том Уоррен, когда настраивал свой ноутбук Surface Laptop Studio 2.

Игра по своему геймплею похожа на игру SkiFree, которую Microsoft внедрила в браузер Edge в 2020 году.

По словам журналиста, на текущий момент неизвестно, доступна ли мини-игра при установке Windows на любых устройствам или только на фирменных компьютерах Surface. Microsoft не ответила на его запрос.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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