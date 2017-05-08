Исследование предпочтений ИТ-работодателей: Linux популярнее Windows, спрос на JavaScript-разработчиков вырос в полтора раза

ИТ-Академия «БелХард» провела исследование в апреле 2017 года, чтобы узнать самые перспективные направления в белорусской сфере IT. Были проанализированы вакансии порталов jobs.tut.by, dev.by, rabota.by. Результат сравнили с прошлогодним исследованием.

Языки программирования: JavaScript – в лидерах второй год подряд

Согласно проведенному исследованию, среди самых востребованных языков программирования в Беларуси лидируют JavaScript (26,1%), Java (15,4%) и PHP (12,1%). К слову, JavaScript уже второй год держит свою «пальму первенства», и спрос на JS-разработчиков вырос почти в полтора раза!

В середине рейтинга оказались такие языки программирования, как Ruby (3,5%) и Objective-C (3%). Среди самых непопулярных языков программирования оказались Golang (0,1%), ActionScript (0,1%) и, несмотря на рост числа «железных» компаний в Беларуси, Assembler (0,3%). Напомним, что и в 2016 году эти языки программирования были почти невостребованы.

Web-технологии: бессменные лидеры - jQuery и HTML5

Самыми популярными web-технологиями, как и в прошлом году, стали jQuery (15%), HTML5 (11,3%) и CSS3 (9%). Им удалось сохранить лидирующие позиции в течение года. Впрочем, было бы странно, если бы лидировало что-то другое.

Среди аутсайдеров, по данным исследования, оказались ModX (1,1%) и Django (1,5%). Впрочем, спрос на специалистов по ним достаточно стабилен, хоть и ограничен.

Мобильные технологии: Android опять лидирует

Извечная борьба между Android и iOS в данном случае закончилась победой продукта Google (53,2%, в прошлом году 46%). Однако отрыв не такой уж и большой: 41% - это доля вакансий для разработчиков под iOS. И явным аутсайдером в данном случае оказался Windows Phone (5,8% против 15% год назад).

Напомним, что в прошлом году ситуация была идентичная. С небольшим отрывом разработчики под Android были нужны компаниям чуть больше, чем под iOS.

MySQL по-прежнему лидер, а Linux победил Windows

К наиболее популярным базам данных, знание которых работодатели требуют от своих сотрудников, относятся MySQL (34,5% - рост на 21,5%), Oracle (13,9%, обогнал MS SQL Server) и NoSQL (9,2%).

Что касается системного администрирования, чаще всего работодатели ищут системных администраторов для работы с Linux (50,3%). Меньше востребованы специалисты для работы с Windows (38,5%) и UNIX (11,2%). Возможно, это связано с политикой Microsoft, которая начала штрафовать белорусские компании за использование пиратского ПО.

Фреймворки, инструменты инженерии и знания алгоритмов, архитектуры и приемов разработки ПО

И здесь результаты коренным образом с прошлого года не менялись. Самые популярными фреймворками в апреле 2017 года оказались Spring (38,19%), Hibernate (24,31%) и Entity (16,32%). Нужно сказать, что спрос на ИТ-инженеров, владеющих этими фреймворками, показал заметный рост, чего не скажешь об одном из прошлогодних лидеров, игровом движке Unity.

Среди других наиболее популярных требований – Design Patterns (29,51%), MVC (24,3%) и Unit Testing (11,46%).

Что касается инструментов инженерии ПО, то лидерами стали Git (49,3%), Jira (17,2%), Jenkins (12,5%). А вот SVN уходит в прошлое, как, похоже, и Microsoft Project.

Гибкая методология разработки ПО: Scrum нужен всем

Среди методологий разработки ПО явным лидером стала, конечно, Scrum (79,4%). На втором месте расположился Kanban (17,1%), а последнюю позицию в данном исследовании занял Lean (3,4%).

Год назад последнее слово практически не встречалось в требованиях белоруссих ИТ-работодателей, так что, возможно, продуктовых компаний у нас действительно становится больше.

Моделирование бизнес-процессов и электронная коммерция

Автоматизируя бизнес, следует четко понимать, как именно работает этот бизнес сейчас и как будет работать после автоматизации. Такое понимание можно получить из модели бизнес-процессов.

Лидером среди инструментов описания бизнес-процессов стал UML (50%). На втором месте расположился BPMN (28,8%), в аутсайдерах – IDEFO (3%).

Знания какой платформы в электронной коммерции необходимо сегодня в Беларуси?

Без сомнения – это Magento – одна из самых популярных открытых платформ для организации электронной коммерции (58% сейчас против 42% в прошлом году). Значительно ниже позиции у Oracle Commerce (22,2%) и SAP Hybris (16%).

Заключение

Пожалуй, всерьез удивляет только небывалый спрос на специалистов по Linux. Рост спроса на разработчиков под Android, специалистов по популярным Java-фреймворкам и инженеров, владеющих JavaScript’ом, обоснован трендами на рынках, для которых разрабатывают ПО белорусские компании. Если вы задумали получить специальность в ИТ, то выбрав любую из тех, которые показывают рост уже в течение года, вы можете быть уверены в том, что будете востребованы как профессионал на рынке ИТ-труда.