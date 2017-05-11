Как ускорить Windows 10?

Вне зависимости от версии Windows, которая установлена на вашем компьютере, наступает момент, когда производительность системы начинает падать. Это касается и Windows 10. Причин уменьшения производительности может быть много. Давайте остановимся на тех параметрах операционной системы, которые смогут увеличить скорость её работы.

Убираем программы из автозагрузки

Одной из наиболее распространённых причин замедления работы Windows 10 являются установленные программы, которые прописываются в автозагрузке. Они запускаются при каждом входе в систему и увеличивают общее время загрузки операционной системы, а также негативно влияют на её производительность во время работы.

Как проверить, какие программы загружаются автоматически в Windows 10? Необходимо открыть диспетчер задач, далее открыть вкладку «Автозагрузка» и отключить те из программ, которые не нужны при запуске системы. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по ненужной программе и выбрать из контекстного меню пункт «Отключить».

К программам, которые можно убрать из автозагрузки, можно отнести следующие: программы для скачивания файлов, клиенты облачных хранилищ, программы для работы с принтерами и сканерами, а также другие, которые без вашего ведома прописались в автозагрузке компьютера.

Отключение ненужных служб

Следующим этапом оптимизации системы является отключение ненужных служб. Каждая служба в Windows выполняет определённую задачу. Однако разработчики Windows заранее не могут знать, какие из служб необходимы для работы именно вам.

Для отключения неиспользуемых служб необходимо зайти в раздел управления. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбрать ссылку «Управление компьютером». Далее (для отображения списка всех служб) необходимо открыть вкладку в меню.

Можно отключить автоматический запуск службы Windows Search (если не пользуетесь справкой), центр обновления Windows (можете запустить его вручную). А также службы, появившиеся в списке после установки приложений, которыми редко пользуетесь.

Следующим шагом ускорения работы Windows является обновление драйверов. Проверьте драйвера, установленные в системе. Дело в том, что при отсутствии драйверов, разработанных именно для ваших устройств, операционная система использует универсальные, работа которых может являться причиной уменьшения производительности работы Windows.

Некоторый прирост производительности может дать отключение графических эффектов и звуков. Для их отключения кликните правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск», выберите пункт «Система» - «Дополнительные параметры системы». На вкладке «Дополнительно» в разделе «Быстродействие» выберите пункт «Параметры».

Отметив пункт «Обеспечить наилучшее быстродействие», можно отключить все анимации и эффекты Windows 10.

Удаление мусорных файлов и чистка реестра

Большое количество ненужных файлов оказывает негативное влияние на производительность компьютера. Для удаления таких файлов и чистки реестра можно использовать специальные программы, так как встроенные в систему программы плохо справляются с возложенными на них функциями.

Следующим этапом ускорения работы операционной системы является регулярная проверка на вирусы. Можно скачать на компьютер понравившуюся антивирусную программу, обновить антивирусные базы и выполнить полную проверку системы.

С ростом количества файлов информация на жесткий диск записывается фрагментами на разных участках поверхности диска. Возникает фрагментация файлов, поэтому компьютеру необходимо больше времени для чтения данных из разных мест. Для уменьшения фрагментации данных необходимо периодически выполнять дефрагментацию диска. Сделать это можно штатными утилитами.

Настройка режима электропитания

По умолчанию в Windows 10 установлен «Сбалансированный режим электропитания». Данный режим снижает скорость быстродействия процессора, если не требуется использование максимальных показателей компонентов компьютера.

Для ускорения работы нужно перевести компьютер в режим электропитания «Высокая производительность». Сделать это можно через меню «Пуск» - «Параметры» - «Система» - «Питание и спящий режим» - «Дополнительные параметры электропитания». В окне «Электропитание» нужно переместить переключатель на пункт «Высокая производительность».