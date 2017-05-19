Легкие и яркие: обзор проводных мышей STC OM-118 и OM-353

На тест KV.by попали две проводные мыши от компании STC. Недорогие устройства, которые хорошо справляются со своими задачами и имеют запоминающийся дизайн. Обо всех особенностях поговорим чуть ниже.

STC - компания, которая была создана в 2000 году. Основным направлением ее деятельности являлись недорогие корпуса для сборки ПК. STC неплохо зарекомендовала себя на этом поприще и со временем расширила свой ассортимент. Сейчас в ее арсенале есть игровые корпуса, блоки питания, клавиатуры, мыши, системы охлаждения и даже UPS.

Посмотрим на технические характеристики устройств:

Параметры STC OM-118 OM-353 Размеры (ДхШхВ) 100х53х26 мм 104х66х39 мм Тип полноразмерная Подключение проводная, USB Сенсор оптический Количество кнопок 3 шт. Колесо прокрутки 1 шт. Официальный сайт ссылка

Мышь STC ОМ-118

Конструкция этой мыши предельно проста: две клавиши и колесо прокрутки. Подключается через USB порт посредством кабеля.

В Windows дополнительных драйверов для установки не требуется. В комплекте только само устройство.

Черно-желтая расцветка – хороший ход маркетологов, смотрится очень свежо и ярко. Дизайн яркий, летний, с явными заимствованиями у Apple. Это идет только на пользу. Цельные бесшовные клавиши, которые плавно перетекают в сам корпус мыши.

Ход клавиш средний, удобный. Клик достаточно тихий.

Верх полностью прорезинен, сам корпус пластиковый. Мышь очень легкая. «Ножки» пластмассовые. Низкий профиль (высота всего 26 мм) может вызвать поначалу неудобства. Мышь больше подойдет тем, у кого маленькая рука. Например, девушкам.

Подсветка в меру яркая, в темноте создает приятный ореол. Фото в темноте:

Мышь тестировалась как в играх (GTA 5, Watch dogs 2, Far Cry Primal, Starcraft 2), так и в офисных приложениях (Microsoft Word, Excel) и браузерах (Chrome, Firefox). Безусловно, данная модель не может претендовать на интерес со стороны геймеров, однако для офисной работы функционала и возможностей более чем хватает.

Небольшая, легкая, с ярким дизайном и предельно простая. Цена очень привлекательная - всего около 6 BYN.



Мышь STC OM-353

Эта модель выделяется ярко-оранжевой расцветкой, которая сразу привлекает взгляд. Как и в предыдущей модели, здесь всего три кнопки. Сама мышь симметричная и подходит как для правшей, так и для левшей. Хват классический, привыкать не нужно.

По бокам есть пластиковые вставки с рифленой поверхностью. Верх у мыши оранжевый, нижняя часть окрашена в черный цвет. Сенсор оптический, к сожалению, данных о DPI нет.

Скроллинг в меру мягкий, без усилий. Средняя кнопка пожестче, с рифленой поверхностью.

Подсветка у модели OM-353 – почти «геймерская», агрессивная. На фото ниже вы можете увидеть ее в действии вечером:

В играх проявила себя неплохо, фантомных нажатий не было, скролл работал без сбоев.

После тяжелых «геймерских» будней мы приступили к тестированию в офисных приложениях. Неудобств не доставила, работала без сбоев.

Посредством USB OTG-кабеля мышь даже была протестирована на смартфоне Samsung на операционной системе Android 6.0 – полет отличный, кликать мышкой по приложениям на мобильном телефоне – очень необычный опыт. Подключение к смартфону произошло в считанные секунды.

Из особенностей отметим очень громкий «клик» основных клавиш. Возможно, причина кроется в большой амплитуде нажатия. В эргономике вопросов нет – все на своем месте, в мужской руке лежит хорошо. Мышка будет ярким дополнением к офисному настольному компьютеру или ноутбуку. Цена не кусается – всего 10 BYN.

Заключение

Обе мыши на сегодняшнем тесте выделяются ярким дизайном и доступны по цене. Их можно смело рекомендовать как в офис, так и домой.

Более привлекательно смотрится оранжевая модель STC OM-353 – у нее удобная привычная форма, необычная подсветка и она более универсальна в работе. Выбор за вами!

Благодарим компанию «Территория техники плюс», эксклюзивного импортера STC в Республике Беларусь, за предоставление мышей для обзора.